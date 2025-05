Lina Tejeiro revive drama amoroso: “Se veía con otra mujer y se olvidó de mi cumpleaños”

La actriz Lina Tejeiro, conocida por su carisma dentro y fuera de la pantalla, se adentró en uno de los temas más virales y emocionalmente cargados del momento:las relaciones tóxicas que, pese a las señales, las personas insisten en mantener.

Lo hizo desde la piel de Rosemary, su personaje en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, producción de Caracol Televisión que ha capturado la atención del público colombiano con una mezcla de comedia, crítica social y drama cotidiano.

En una reciente entrevista, Tejeiro compartió, entre risas cargadas de ironía, algunas de las situaciones que su personaje vivió junto a Brayan, su pareja al inicio de la novela.

El tren de TikTok “y aún así me quedé” se convirtió en la excusa perfecta para detallar los comportamientos inaceptables que Rosemary soportó, hasta que finalmente decidió abrir los ojos.

“Tenía revistas de una supermodelo y las veía a escondidas todos los días... y aún así me quedé. Se veía con otra mujer en el club, me mentía, se olvidó de mi cumpleaños... y aún así me quedé”, relató Tejeiro, satirizando los episodios que retratan con precisión lo que muchas personas viven en silencio.

“Me negó en un cóctel frente a sus compañeros de trabajo… y aún así me quedé”, añadió, como si cada frase fuera una bofetada emocional que su personaje toleró en nombre del amor.

Pero no todo quedó en el sarcasmo. La actriz dejó claro que hubo un punto de quiebre: “Descubrí que me estaba siendo infiel… el día de mi cumpleaños. Y ahí sí no me quedé”, confesó, marcando el momento decisivo en el que Rosemary recuperó su dignidad.

Posteriormente, el personaje encontró consuelo y una nueva oportunidad sentimental con Andrés, otro protagonista de la historia.

Lina Tejeiro reveló cuánto ganaba en Padres e hijos

Más allá de su papel en la novela, Lina Tejeiro es una figura consolidada en la industria del entretenimiento colombiano. A sus 33 años, su carrera incluye más de veinte años en la televisión, y recientemente, durante su paso por el pódcast Sin Filtro del medio Semana, compartió detalles poco conocidos sobre sus inicios.

“Yo estaba en La Dorada, Caldas, metida en una piscina cuando mi mamá recibió la llamada”, recordó al hablar sobre su entrada en la serie Padres e Hijos, donde interpretó a Sami.

Lina Tejeiro Foto: Instagram @linatejeiro

Su madre envió un video con algunas escenas previas de Lina y, sin siquiera presentarse a un nuevo casting, fue elegida para el papel. Así comenzó una trayectoria que le trajo reconocimiento nacional desde los 12 años.

Sorprendió al revelar que, siendo apenas una niña, podía ganar entre tres y cuatro millones de pesos mensuales, gracias a los 15 o 20 capítulos que grababa cada mes, con un pago de entre 200.000 y 300.000 pesos por episodio.

Hoy, Tejeiro no solo brilla como actriz, sino también como una voz que conecta con temas actuales, usando la ficción como espejo de realidades que muchas prefieren ignorar. “Y aún así me quedé” ya no es solo una tendencia: en la voz de Rosemary, se convierte en una advertencia.

