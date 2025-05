Juan Guilera revela si Lina Tejeiro es su mujer ideal tras grabaciones en Caracol Tv

Durante una reciente entrevista en El Klub de la Kalle, el actor argentino Juan Guilera habló con franqueza sobre su vida sentimental, su concepto del amor y, por supuesto, su relación con la actriz colombiana Lina Tejeiro, con quien comparte elenco en la producción Nuevo rico, nuevo pobre.

Las declaraciones no tardaron en encender las redes, especialmente por su respuesta a una pregunta que muchos fanáticos se hacen: ¿Lina Tejeiro es su tipo ideal?

Guilera, conocido por su carrera en televisión y teatro, confesó que actualmente está soltero y que no está en la búsqueda activa de una relación:

“Más que la intención, ya me di cuenta que ese no es el proceso. Cuando uno es más joven está más ansioso de vivir experiencias, de enamorarse. Hoy no estoy buscando, pero sí estoy abierto”, aseguró.

Las redes sociales han alimentado constantemente la idea de un posible romance entre él y Lina, con quienes los espectadores han notado una gran química en pantalla. Sobre esto, Juan comentó entre risas que entiende por qué surgieron los rumores:

“Sinceramente, se me iluminó (la cara) porque me di cuenta de que hicimos un gran trabajo por la química de los personajes”, dijo, haciendo referencia a su papel como Andrés y el de Lina como Rosmery Peláez.

Lina Tejeiro habló de su relación con su colega Juan Guilera con quien protagoniza Nuevo Rico Nuevo Pobre /Foto: captura de pantalla Caracol Tv

Cuando fue cuestionado directamente sobre si “le entraría” a Lina —como se dice coloquialmente en Argentina—, el actor no evadió la respuesta:

“Sí, pero no tendría una relación sentimental con ella”.

Además, mencionó que aunque tienen una relación cercana, no hay un interés amoroso entre ellos. Incluso, señaló que sus amigos probablemente habrían apoyado una relación con la actriz, pero que ambos reconocen que no son el tipo del otro.

¿A Lina Tejeiro le gusta Juan Guilera?

En efecto, Lina Tejeiro también ha dejado claro en entrevistas previas que, a pesar de la química en la pantalla, el vínculo no trascendió al plano personal.

“Él entró un mes después. No tenemos el mismo sentido del humor. Yo hacía chistes y él ni se reía. Yo decía: ‘¡Ay no, qué pereza!’”, comentó con su característico tono divertido.

La actriz confesó que al inicio tenía dudas sobre cómo sería su trabajo con Guilera, ya que no se conocían previamente. Sin embargo, se sorprendió al ver que las escenas fluían con naturalidad frente a las cámaras, a pesar de las diferencias detrás del set.

“Juan es un hombre muy guapo, pero definitivamente no es mi tipo. Me cae muy bien, pero hasta ahí”, concluyó.

Así, mientras en pantalla sus personajes viven un acercamiento cada vez más evidente, en la vida real la relación entre Lina Tejeiro y Juan Guilera se mantiene en el terreno de la amistad y el profesionalismo. Las cámaras pueden decir una cosa, pero los protagonistas ya lo han dejado claro: el romance se queda en la ficción.

Mira la entrevista completa aquí: