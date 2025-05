Ana Wills harta de los juicios sobre su cuerpo, rompe el silencio y revela si está enferma

En una era donde la exposición en redes sociales va de la mano con el escrutinio público, la actriz Ana Wills decidió no quedarse en silencio frente a los comentarios despectivos que ha recibido sobre su aspecto físico.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista expresó su indignación tras ser blanco de críticas por una serie de fotos que compartió recientemente desde la playa.

“Hace una semana publiqué unas fotos en las que salgo en una playa, con frases de inspiración, y una de las fotos en especial fue motivo para que personas que ni siquiera me siguen, entraran a criticar”, relató Wills en la grabación, visiblemente molesta por la situación.

Sin necesidad de disculparse, pero sí con firmeza, la actriz se defendió de los señalamientos que, una vez más, ponían en tela de juicio su delgadez.

“Nunca me he restringido nada en la comida y no sé por qué lo tengo que volver a decir si yo sé perfectamente que soy una mujer sana, una persona que se cuida”, afirmó, destacando que disfruta plenamente de compartir una mesa con amigos, cocinar o comer sola sin culpa ni justificaciones.

Más allá del caso puntual, Wills quiso ir al fondo del problema: la cultura del juicio y la intolerancia en redes sociales.

“Es importante dejar un precedente”, afirmó, cuestionando la normalización de las ofensas hacia las personas por su apariencia física y llamando a reflexionar sobre los límites de la crítica y la responsabilidad en el entorno digital.

En el pie de foto de su publicación, Wills propuso una suerte de manifiesto de convivencia, con seis reglas para transformar las redes en espacios más humanos.

Entre ellas, destacó el respeto por la diversidad, el reconocimiento de que no conocemos las luchas internas de los demás y la necesidad de fomentar la empatía. “La crítica puede ser dañina”, escribió, subrayando el impacto emocional que pueden tener los comentarios negativos.

“Nosotros, como figuras públicas e influyentes, debemos promover mensajes de aceptación, respeto y empatía en nuestras publicaciones y comentarios”, agregó la actriz, sin perder el sentido del humor que la caracteriza.

Cerró su publicación con un mensaje directo y desenfadado: “No sean tan mamones. Con amor y respetico pa’ todos”.

Con esta intervención, Ana Wills se suma a la creciente lista de voces que desde el entretenimiento buscan poner freno al odio digital, recordando que, detrás de cada perfil, hay una persona que merece respeto.

