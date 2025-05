Eva Rey saca a la luz inseguridad de Paola Turbay gracias a Franklin Ramos: "Un desastre"

En un nuevo episodio del pódcast Desnúdate con Eva Rey, el reconocido peluquero y estilista Franklin Ramos compartió anécdotas personales y profesionales, entre ellas una revelación sobre la exreina de belleza Paula Turbay que generó risas y sorpresa en el estudio.

Eva Rey no dudó en preguntarle directamente a Ramos si conocía alguna inseguridad de Paula Turbay. A lo que el estilista, con confianza, respondió:

“Sí, es demasiado estricta, es demasiado psico rígida, y para mí, eso hace parte de una inseguridad”.

Esta apreciación la respaldó aclarando que además de ser su estilista, también es amigo cercano de la exseñorita Colombia.

Lo interesante surgió cuando Rey decidió mostrarle a Ramos un fragmento de una entrevista anterior que había tenido con la misma Turbay.

Paola Turbay estaba en un hotel en España cuando sufrió el accidente /Foto: Instagram @paolaturbay

¿Cuál es la inseguridad de Paola Turbay?

En aquel diálogo, la exreina hizo una confesión muy honesta acerca de su corte de cabello: “Me siento horrible”, dijo sin filtros, provocando de inmediato la risa espontánea de Franklin Ramos al escuchar sus palabras.

Publicidad

Turbay relató en esa entrevista que tuvo que acudir con urgencia a Ramos para que la peinara antes de asistir al programa de Eva, ya que no lograba manejar su nuevo look por cuenta propia.

“Me cuesta un trabajo, yo no soy capaz de manejar este pelo. Me tocó ir donde Franklin a que me peinara para poder estar aquí contigo, porque donde me peine, yo quedo como un desastre. Pero no, no me hallo, no me ubico”, declaró entre frustración y humor.

Publicidad

Según contó Ramos, pese a la inseguridad expresada por Turbay, el estilo fue todo un éxito entre muchas de sus clientas. “Mucha gente llegó con la foto de ese referente del que ella no se sentía segura para que le hiciera el corte”, reveló.

En tono más relajado y con su característico sentido del humor, Ramos agregó que incluso le propuso una solución poco ortodoxa: “Le dije, pues compra una estampita y reza una novena”.

Sin embargo, aclaró que no dudaría en hacer un cambio aún más drástico si fuera necesario: “Yo la hubiese rapado como cuando entras al ejército, como Demi Moore, y se vería espectacular”, aseguró.

También se refirió al tema de las canas, otro asunto estético que genera debate. Franklin comentó que, aunque en algunos casos aconseja a sus clientas dejarse las canas, en el caso de Paula Turbay, todavía no lo ve recomendable: “A ella, no por ahora”, puntualizó.

Entre confesiones, risas y verdades sin filtro, el episodio dejó ver un lado más humano y cercano de una de las mujeres más icónicas de la belleza en Colombia, y la complicidad de años entre una reina y su estilista de confianza.

Mira también: Greeicy Rendón respondió sobre polémico video con Beéle