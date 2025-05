Karol G revela dolorosa enfermedad con la que batalla a diario: “No lo puedo controlar”

La cantante paisa Karol G ha decidido abrir su corazón y compartir uno de los capítulos más íntimos de su vida en el documental Mañana fue muy bonito, estrenado el pasado 8 de mayo en Netflix.

Esta producción, descrita como su proyecto más personal hasta la fecha, no solo repasa su vertiginoso ascenso en la música urbana, sino que también da voz a los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado, muchos de ellos lejos del brillo del escenario.

En uno de los momentos más vulnerables del documental, la intérprete deTus gafitas confiesa vivir con una condición médica poco comprendida por el público: la resistencia a la insulina, un trastorno hormonal que ha impactado directamente en su peso y bienestar general.

“Tengo una condición médica que causa aumento de peso y que siempre ha sido criticado”, afirma la artista mientras se muestra recibiendo tratamiento diario.

Este desbalance hormonal, explica Karol, le genera inflamación y variaciones bruscas en su cuerpo.

“Hay días que me levanto bien flaca y otros súper inflada, y no lo puedo controlar”, relata con honestidad, reconociendo el impacto que estas fluctuaciones tienen tanto en su salud física como emocional.

A pesar de seguir rutinas exigentes de ejercicio y alimentación, su cuerpo responde de forma impredecible, algo que ha sido duramente cuestionado por usuarios en redes sociales.

Karol G, cantante colombiana Foto: Instagram @karolg

La resistencia a la insulina, como detallan expertos, es una condición en la cual las células del cuerpo dejan de reaccionar adecuadamente a la insulina, la hormona responsable de regular el azúcar en sangre.

Esto obliga al páncreas a producir mayores cantidades de esta hormona, lo que puede derivar en fatiga, aumento de peso, y en casos más graves, diabetes tipo 2.

Karol G habla sobre su problema de salud



Durante el documental, Karol también aborda los efectos secundarios de su esfuerzo por bajar de peso: “Ya estoy súper flaca, ya no me veo bien... Siento que me dejé adelgazar demasiado y ahora quiero comer todo el tiempo”, expresa entre lágrimas. Sus palabras reflejan la lucha constante por alcanzar un equilibrio que parece siempre escurridizo.

Además de su condición médica, la cantante también habla de sus problemas para dormir. “Tengo muchos problemas para dormir, pero no dormir también me ha dado las ideas más geniales”, comparte, revelando cómo el insomnio se ha convertido en una especie de motor creativo.

Mañana fue muy bonito no solo ofrece un retrato de la artista sobre el escenario, sino también una mirada profunda a su humanidad.

Desde su infancia en Medellín hasta convertirse en la primera mujer latina en liderar una gira de estadios en Estados Unidos, el documental muestra a Karol G como una mujer que, pese a las críticas y los obstáculos, continúa desafiando las expectativas, incluso las de su propio cuerpo.

