Karol G revela acoso en su infancia que la hizo querer retirarse de la música: "Me rompió"

Este jueves 8 de mayo se estrenó el documental “Mañana fue muy bonito” , que narra la historia de vida de Karol G, la reconocida cantante de reguetón colombiana, ha logrado convertirse en una de las artistas más importantes del país.

A lo largo del documental, Karol G toma como hilo conductor su más reciente gira por estadios para hacer un recorrido por su trayectoria, desde sus primeros pasos en la música. En medio de esta narración, compartió una experiencia muy personal y difícil que vivió al comenzar su carrera, la cual dejó una huella significativa en su vida.

En una parte de su nuevo documental "Mañana fue muy bonito" la artista habló sobre los momentos que han definido tanto su camino profesional como personal. Comenzó destacando la influencia positiva de su familia paterna, quienes la apoyaron desde pequeña en su sueño de ser cantante.

Más adelante, compartió anécdotas de su gira con el álbum “Mañana será bonito” , la cual considera el punto más alto de su carrera hasta ahora. También reflexionó sobre los inicios de su camino musical, que empezó desde muy joven, de la mano de su familia.

Un momento difícil en los inicios de Karol G

En un momento particularmente emotivo, Carolina Giraldo como es su nombre real recordó una experiencia complicada que vivió cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en los escenarios.

Relató que, a los 16 años, se mudó a Bogotá con la esperanza de abrirse camino en la música. Fue entonces cuando un empresario, cuya identidad prefirió no mencionar, se acercó a su familia con la intención de representarla. "Era un gran empresario y nos empezó a hablar de un proyecto impresionante que iba a pasar conmigo" expresó.

Según cuenta, tras establecer una relación de trabajo y confianza, este empresario la invitó a una celebración en su casa, ya que ella se encontraba sola en la ciudad.

Durante ese encuentro, él le expresó que sentía un interés personal hacia ella, algo que la tomó completamente por sorpresa. En ese momento, "Cuando yo llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí", señaló.

La situación se volvió más incómoda cuando el hombre insinuó que su apoyo profesional podría depender de que entre ellos existiera una relación más cercana, "Yo tenía 16 años y esa persona, en ese momento, estoy segura que podría tener unos 45 o 50 años", reveló.

El empresario habría intentado manipular a Karol G con el futuro de su carrera pues le dijo que si no tenían una relación amorosa su carrera y proyectos no podrían surgir, "A mí se me rompió el corazón porque yo decía como 'toda mi ilusión y mi sueño me lo estás condicionando" comentó

Después de este episodio, Karol G decidió alejarse temporalmente de la música sin contarle a sus padres la verdadera razón.

Al final de su relato, reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres en industrias como la musical , y cómo a veces deben lidiar con situaciones que no deberían formar parte del camino profesional. "Lastimosamente, en las grandes industrias, las mujeres tienen que soportar cosas horribles", finalizo diciendo.