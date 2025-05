Así fue la reacción de Anuel AA tras escuchar lo que dijo Karol G en el documental

El cantante puertorriqueñoAnuel AA rompió el silencio ante las recientes declaraciones de Karol G , quien en su documental próximo a estrenarse en Netflix, Mañana fue muy bonito, se refirió a su pasada relación sentimental con él como “una etapa muy tóxica” y “un infierno” del que le costó salir.

En un fragmento del adelanto del documental, que estará disponible desde el 8 de mayo, la artista paisa abre su corazón y relata el momento más doloroso de su vida personal y artística.

“Yo estaba en un momento de mi vida en el que sentía que no valía nada. Me estaba tratando como lo peor”, dice Karol G visiblemente afectada, y añade: “yo salí de ahí con cero amor propio”.

Las palabras de la artista, que mantienen una carrera musical en ascenso y una notable transformación personal tras la ruptura, generaron un aluvión de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en cómo respondería Anuel, su ex pareja y una figura igualmente influyente en la industria del reguetón.

Foto: Instagram de Anuel y AFP

¿Qué respondió Anuel AA sobre las declaraciones de Karol G?

Consultado al respecto durante su participación en un pódcast puertorriqueño, Anuel AA optó por una respuesta prudente, alejándose de cualquier confrontación.

“Yo no he visto el documental. Mucha gente me escribió sobre eso, pero yo no tengo nada que decir”, afirmó el intérprete de Real hasta la muerte. Y agregó una reflexión con la que cerró el tema: “Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer se ve muy mal”.

Con esas palabras, el artista marcó una línea clara de contención, evitando profundizar o contradecir lo dicho por Karol G. Su reacción fue ampliamente comentada en redes, donde muchos usuarios destacaron su decisión de no escalar la polémica ni alimentar los titulares con acusaciones cruzadas.

pic.twitter.com/72BkrFTlkx — SyrupDrip27🐶💔 (@SyrupDrip27) May 2, 2025

¿Cuánto duró la relación de Karol G y Anuel?

Karol G y Anuel AA iniciaron su relación en 2018 y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del género urbano. Su noviazgo terminó en 2021, y desde entonces, ambos han seguido caminos separados, tanto en lo sentimental como en lo profesional.

El estreno del documental de Karol G promete seguir generando conversación, no solo por la faceta íntima que revela de su vida, sino por el impacto que pueda tener en la percepción pública de su pasado con Anuel.

Por ahora, el cantante boricua eligió el silencio como su forma de respuesta, quizá como una muestra de madurez o como una estrategia para mantener su enfoque en la música.

