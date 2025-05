Karol G rompe silencio en su documental sobre la relación con Anuel: "Fue un infierno"

Karol G volvió al foco público con fuerza emocional y autenticidad. Después de varios meses alejada de los reflectores, la cantante colombiana Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, protagonizó una reaparición cargada de significado en el estreno de su documental Mañana fue muy bonito.

El evento tuvo lugar el pasado miércoles 30 de abril en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), su ciudad natal, y contó con la asistencia de un grupo selecto de seguidores, amigos cercanos y colaboradores.

El largometraje, queestará disponible en Netflix a partir del 8 de mayo, no solo retrata su trayectoria musical reciente, sino que también abre una ventana íntima a su vida personal.

En una de las escenas más comentadas, Karol G habla abiertamente sobre la relación que mantuvo con el reguetonero Anuel AA, calificándola como una experiencia tormentosa:

“Fue un infierno. Yo me despertaba y sentía que me iba a morir. Como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”, confiesa la artista en el documental.

“Era una pesadilla de la que sentía que no iba a poder salir”, añadió. Aunque reconoce el dolor vivido, también destaca cómo esa etapa influyó en su proceso creativo:

“Por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, afirmó con gratitud. Las reacciones en redes sociales no tardaron en surgir.

Mientras algunos internautas valoraron la sinceridad de la artista y celebraron su fortaleza, otros cuestionaron si este relato personal sumaba algo nuevo a lo que ya había compartido en entrevistas previas, especialmente durante la promoción de su álbum Mañana será bonito (2023).

Incluso hubo quienes señalaron que la fama de Karol G creció junto a Anuel, y destacaron que el cantante no ha hablado negativamente de ella tras la ruptura.

A pesar de las opiniones divididas, el regreso de la “bichota” fue ampliamente celebrado. Miles de seguidores expresaron su entusiasmo por el documental y su apoyo incondicional:

“Qué chimba, Carolina”; “La amamos, está hermosa”; “No nos hagan esperar más por el documental”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales.Durante el evento, Karol G interpretó varios de sus éxitos y se mostró visiblemente conmovida.

¿Cómo lució Karol G en el lanzamiento de su documental 'Mañana fue muy bonito'?

El estilismo elegido también fue tema de conversación: según la revista Vogue, lució “ondas sueltas y un peinado con raya lateral, al mejor estilo del viejo glamour hollywoodense”.

Con más de 70 millones de seguidores en redes sociales, giras internacionales con llenos totales y un documental que promete ser otro hito en su carrera, Karol G sigue consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes de la música latina.

Mañana fue muy bonito no es solo el nombre de su más reciente gira y producción audiovisual: es, también, un reflejo de una mujer que ha sabido convertir el dolor en arte y la vulnerabilidad en poder.

