¿Karol G embarazada? Su hermana aviva rumores con inusual petición

Los rumores sobre un embarazo de Karol G volvieron a hacer eco en las redes sociales, y esta vez, la atención se centra en una particular solicitud de su hermana, Jessica Giraldo, quien pidió que la cantante se mantuviera alejada de cualquier evento público durante este año.

La noticia generó especulaciones sobre la razón detrás de esta solicitud y avivó las sospechas de que Karol G podría estar esperando un bebé.

Según el periodista Santiago Vargas, del programa ‘Mañana Express’ , la solicitud de Jessica Giraldo abarca tanto conciertos como sesiones fotográfica s y cualquier aparición pública.

“En un evento musical muy importante que se celebrará este año en Medellín, la ‘Bichota’ no asistirá, ya que su hermana pidió estrictamente que no participara en ningún evento público este año”, reveló Vargas, lo que no pasó desapercibido para los fans, quienes rápidamente asociaron esta decisión con un embarazo.

Estos rumores no son nuevos. Desde principios de 2025, los seguidores de Karol G han comenzado a especular sobre su posible embarazo, especialmente tras su ausencia en redes sociales y su escasa presencia en público.

Incluso en su cumpleaños 34, el 14 de febrero, la cantante optó por no compartir nada con sus seguidores, lo que aumentó la curiosidad entre sus fanáticos.

En octubre de 2024, la cantante había levantado sospechas al usar un vestido holgado durante una presentación, lo que generó aún más especulación.

Ante los rumores, su novio, el cantante Feid, respondió en tono de broma cuando fue cuestionado sobre el supuesto embarazo: “¡El que está embarazado soy yo!”

Pese a las voces que sugieren que Karol G podría estar esperando un hijo, la artista no ha confirmado ni desmentido los rumores. De hecho, algunos creen que la solicitud de su hermana podría estar relacionada con otros proyectos o decisiones personales, más que con un embarazo.

Recientemente, la cantante colombiana apareció en el evento benéfico de su fundación, Con Cora, en Miami, lo que permitió a sus seguidores ver a la “Bichota” de nuevo en público.

Sin embargo, algunos de ellos notaron un ligero aumento de peso en su figura, lo que avivó aún más los rumores sobre su estado.

Hasta el momento, Karol G no ha emitido ningún tipo de declaración oficial sobre los rumores de embarazo, dejando a sus fanáticos con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la incertidumbre sigue alimentando las especulaciones sobre su futuro personal y profesional.

