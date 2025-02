La foto que confirmaría que Karol G está embarazada, ¿muy evidente?

Karol G vuelve a dar de qué hablar y esta vez no es por su música, sino por una fotografía que tiene a sus seguidores especulando a más no poder. Después de un mes fuera del ojo público, la "Bichota" reapareció en redes sociales y, como era de esperarse, las sospechas sobre un posible embarazo no tardaron en desatarse.

Todo comenzó el pasado 14 de febrero, cuando Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió una foto familiar que aparentemente no tendría nada de particular. En la imagen, la cantante paisa disfruta de un día soleado en la piscina, acompañada de su pareja, el reguetonero Feid, y su sobrina Sophie.

Pero, como dicen, el diablo está en los detalles, y fue precisamente un pequeño abultamiento en el abdomen de la artista lo que encendió las alarmas.

El revuelo fue inmediato. Karol G aparece relajada, en bikini, con el cabello recogido y una gorra, mientras juega cariñosamente con la pequeña Sophie. A su lado, Feid, en traje de baño, comparte el momento familiar, pero la atención de los fanáticos se desvió rápidamente hacia lo que muchos describieron como una "pancita sospechosa".

Los comentarios no se hicieron esperar, y en cuestión de horas, las redes estaban inundadas de preguntas y teorías sobre un posible embarazo.

Karol G, alejada de las redes sociales

La especulación se intensificó aún más debido al silencio digital de la cantante. Desde el 30 de diciembre de 2024, cuando Karol G anunció el lanzamiento de su documental en Netflix, titulado "Una historia de sueños" , programado para 2025, su perfil de Instagram ha estado completamente inactivo. Este alejamiento, lejos de calmar los rumores, los avivó, dejando a sus seguidores ansiosos por saber más.

Para muchos, este supuesto embarazo sería el motivo perfecto detrás del retiro temporal de la artista. Aunque ni Karol G ni Feid han hecho comentarios al respecto, las redes sociales ya están haciendo su propio guion, con teorías que van desde un embarazo secreto hasta una estrategia para mantener la expectativa de su próximo proyecto musical.

Por ahora, todo queda en el terreno de las especulaciones, pero lo que sí es cierto es que Karol G sabe cómo mantener a sus fans pendientes de cada movimiento, incluso cuando decide desaparecer por un tiempo. Y si las sospechas resultan ser ciertas, sería, sin duda, una noticia que haría estallar el mundo del entretenimiento. ¡A estar atentos a lo que viene!

