Carta de Érika Morales a EPS a la que pide la eutanasia: "No doy más, tengan corazón"

La difícil situación de Érika Morales, una joven cuadripléjica de Pasto, ha conmovido a muchos tras conocerse su petición directa a la EPS Emssanar para acceder a la eutanasia. La solicitud, que ha enfrentado trabas burocráticas, aún no ha sido resuelta oficialmente.

Tatiana Morales, hermana de Érika, ha tomado la voz pública en medio de este complejo proceso. Según sus declaraciones, la negativa inicial por parte de Emssanar se dio porque fue la madre de Érika quien realizó la petición, y no la joven de manera directa, algo que la EPS habría considerado un tecnicismo para no aceptar la solicitud. En respuesta, Tatiana ha leído una carta escrita por Érika, quien, debido a su condición, se comunica a través de un abecedario, señalando letra por letra.

La familia asegura que, a pesar de los múltiples intentos por obtener una respuesta clara, la entidad de salud no se ha pronunciado oficialmente. Mientras tanto, la salud mental y física de Érika continúa deteriorándose, según sus propias palabras plasmadas en la carta que Tatiana dio a conocer públicamente.

A continuación, la carta completa de Érika Morales:

"Escuchen mis palabras y espero me entiendan. Bueno, en primer lugar, la verdad, es muy difícil para mí y para mi familia ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto porque para mí no es vida, es solo una vida artificial.

La verdad estoy cansada de depender de todos, y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo, aparentemente me ven bien, pero no es así, yo realmente no me siento bien.

Además, no sean egoístas, yo realmente me siento cansada, en serio no doy más. Es más, la psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé, porque la verdad, ¿para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo? Si cuando me aspiran (la traqueotomía) siento que me torturan.

Entonces, señores Emssanar (EPS), con todo el respeto que ustedes se merecen, tengan un poquito de corazón y compasión y piedad, si literalmente estoy muerta en vida entonces no quiero que pierdan el tiempo conmigo, en fin, quiero que respeten mi decisión, quiero que me hagan el favor.

No teniendo nada más que decir, espero pronto me den una respuesta a mi favor, muchas gracias, espero que comprendan por la decisión. Lo más triste para mí es que ya llevo tres años de estar postrada y que fue provocado todo este daño a causa de dos impactos con una botella en mi cabeza", finaliza.

La familia de Érika sigue esperando una respuesta oficial por parte de Emssanar, mientras que el caso ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación.

