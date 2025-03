Reconocido chef hace tremendo oso; ganó estrella Michelín y pensó que había ganado llantas

En el mundo de la gastronomía, recibir una estrella Michelin es el equivalente a ganar un Oscar en el cine . Sin embargo, para Rivera, chef de la taquería 'El Califa de León' en Ciudad de México , el prestigioso reconocimiento vino acompañado de una confusión que dio la vuelta en redes sociales.

Al enterarse de la noticia, el cocinero creyó que había ganado un juego de llantas, asociando el nombre Michelin con la conocida marca de neumáticos.

La anécdota, que generó risas y ternura entre los usuarios de internet, fue contada por el propio Arturo Rivera en una entrevista con Jessie Cervantes en ExaFM .

"Yo pensé que me había ganado unas llantas para mi vocho. Escuchas Michelin y piensas en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor" , relató entre risas el chef, quien nunca imaginó que su taquería podría recibir una distinción de tal magnitud. La confusión de Arturo Rivera es comprensible si se tiene en cuenta la historia detrás de la Guía Michelin.

Originalmente, esta guía fue creada en 1900 por la empresa de neumáticos Michelin como una estrategia para incentivar los viajes en automóvil y, por ende, el consumo de sus productos. Con el paso del tiempo, se convirtió en el referente gastronómico más importante a nivel mundial.

Pero la historia no termina ahí. Arturo Rivera, quien se considera más un parrillero que un chef de alta cocina, reveló que en un principio no entendía la magnitud del premio.

El 8 de mayo de 2024, recibió la visita de unos comensales que, sin él saberlo, eran inspectores de la Guía Michelin. Días después, fue invitado a un evento donde se enteró de que había sido galardonado con una estrella.

El día de la ceremonia, Arturo Rivera no pudo asistir debido a una situación personal delicada, su padre quien llevaba 16 años luchando contra el cáncer, había sido hospitalizado el 13 de mayo.

Ante la imposibilidad de estar presente, envió a un compañero en su lugar. No obstante, los organizadores decidieron hacerle entrega del premio directamente en su taquería al día siguiente.

"Llego, hago mi limpieza, hay gente ya esperando... llegan los organizadores y les digo: 'qué bueno que vienen, va a venir alguna celebridad, hay muchos reporteros'. Se ponen en frente de mí y me dicen ' ¿de veras no sabes para quién es este evento? Es para ti'" , recordó emocionado.

El reconocimiento puesto a 'El Califa de León' en el mapa gastronómico mundial, atrayendo a comensales nacionales e internacionales que buscan probar los tacos que conquistaron a los exigentes críticos de la Guía Michelin.

La historia de Arturo Rivera no solo es un testimonio de su talento culinario, sino también de cómo el esfuerzo y la pasión por la cocina pueden llevar a logros inesperados, incluso cuando no se está buscando la fama.

