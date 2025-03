Video: Mujer descubre fraude en Bogotá y enfrenta al ladrón que usó su tarjeta de crédito

En un acto de valentía y determinación, Mabel Ospina una ciudadana bogotana, c onfrontó a un hombre que intentaba recoger un iPhone adquirido con su tarjeta de crédito, la cual había sido hackeada.

El hecho, que ocurrió en una reconocida tienda de tecnología en Bogotá , quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La mujer se percató del fraude cuando recibió una notificación de su banco sobre una compra de 2,9 millones de pesos por un iPhone que ella nunca autorizó. Sin dudarlo, se dirigió al establecimiento donde se había realizado la transacción y, para su sorpresa, encontró a un hombre que intentaba retirar el equipo.

"¿Qué está intentando reclamar? ¿El celular que compró a mi nombre? Tengo el reporte de mi tarjea de crédito que me estafó. Compra a mi nombre y vino a reclamarlo”, expresó la Mujer.

Con el celular en la mano y grabando en todo momento, la mujer encaró al sujeto, quien negó haber cometido algún delito y afirmó que desconocía el origen fraudulento del pago . Sin embargo, la evidencia era clara alguien había usado su tarjeta sin permiso, y él estaba ahí para recoger el producto.

Tras la confrontación, la policía llegó al lugar y trasladó al sospechoso a un CAI para verificar la situación. No obstante, debido a que el hombre no había logrado concretar la recepción del celular, no se configuró un delito consumado de hurto, lo que llevó a su liberación.

Afortunadamente, la ciudadana podrá recuperar el dinero gracias al proceso de reversión de la transacción que iniciará su entidad bancaria. Pero el caso dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de pago ante los delitos informáticos.

¿Cómo evitar el hackeo de tarjetas de crédito?

Para evitar ser víctima de fraudes como el que enfrentó Mabel, los expertos en ciberseguridad recomiendan seguir estas precauciones:

Activa alertas de compra: Configura notificaciones en tu banco para recibir avisos en tiempo real sobre transacciones con tu tarjeta.

Usa tarjetas virtuales: Estas generan códigos temporales para compras en línea, reduciendo el riesgo de que tu información sea robada.

Evita compartir datos sensibles: No ingreses información de pago en sitios web sospechosos ni respondas correos electrónicos que soliciten tus datos bancarios.

Revisa tus estados de cuenta regularmente: Detectar a tiempo una transacción sospechosa puede evitar mayores pérdidas.

Utiliza autenticación en dos pasos: Algunos bancos ofrecen esta medida de seguridad para aprobar compras con un código adicional enviado a tu celular.

El caso de la mujer demuestra que, aunque los fraudes electrónicos están en aumento, estar atentos y actuar con rapidez puede hacer la diferencia entre perder dinero y recuperar lo que ya se daba por perdido.

