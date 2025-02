Reconocido influencer fue víctima de robo en pleno concierto de Shakira; le dejaron marcas

La noche del 20 de febrero quedó grabada en la memoria de los barranquillero s como el día en que Shakira regresó a su ciudad natal con un show espectacular.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue el escenario elegido para el primer concierto de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025 , en el que interpretó 32 canciones ante una multitud de 45.000 personas.

El evento fue descrito por muchos fanáticos como uno de los más impresionantes en la trayectoria de la artista colombiana, destacando no solo su despliegue vocal y escénico, sino también un impactante juego de luces que elevó la experiencia a otro nivel.

No obstante, lo que debió ser una noche inolvidable para todos los asistentes se vio empañado por problemas logísticos y de seguridad.

Publicidad

A través de las redes sociales, varios asistentes expresaron su descontento por la organización del evento, mencionando dificultades en el ingreso y salida del estadio, así como problemas de aglomeraciones.

Además, se reportaron casos de robos en medio de la multitud , lo que generó preocupación sobre las medidas de seguridad implementadas.

Publicidad

Uno de los incidentes más comentados fue el hurto sufrido por el influencer colombiano Nicolás Rubiano, conocido en redes sociales como Rubigol.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el creador de contenido denunció que un hombre le arrancó una cadena de oro de su cuello cuando intentaba salir del recinto.

“Me empezaron a dar en la jeta (boca) y un gordo ahí me haló la cadena (...) Qué mamera que le roben así a uno, qué impotencia, yo iba a coger al man y alguien me quitó , alguien me haló. Esa cadena significaba mucho para mí”, relató Rubigol en su publicación.

El influencer, quien se encontraba en la zona VIP junto al cantante Dekko , la periodista Melissa Martínez y el también creador de contenido El Mindo, narró que el hurto ocurrió en medio de una trifulca, lo que aprovechó el delincuente para arrebatarle la joya.

Publicidad

Pese a la tensión del momento, Rubigol intentó enfrentar al responsable, pero no logró recuperar su cadena debido a la cantidad de persona s que lo separaron del agresor.

Por su parte, Dekko tomó el incidente con humor, comentando en redes sobre los problemas de seguridad en el evento y la frustración de su amigo.

Publicidad

Más allá del desafortunado episodio, Rubigol expresó su tristeza no solo por el valor material de la cadena, sino también por su significado sentimental, ya que la consideraba un amuleto de protección. “Ahora me toca trabajar mucho para comprar otra”, concluyó el creador de contenido.

Las quejas sobre la organización no se limitaron a los robos. A lgunos asistentes también expresaron su inconformidad con la disposición del escenario.

Según mencionó un periodista que cubrió el evento , “La tarima estaba muy bajita, sobre todo decían las mujeres que no son tan altas (...) Fue la noche negra por eso”.

El concierto de Shakira en Barranquilla fue, sin duda, un espectáculo inolvidable por su magnitud y calidad artística. Sin embargo, los problemas logísticos y de seguridad evidenciaron la necesidad de mejora r la organización para futuros eventos de gran envergadura en la ciudad.

Publicidad

Ahora, los seguidores de la cantante esperan que la siguiente parada de la gira, en Bogotá, transcurra sin inconvenientes.

Mira también: Detalles del concierto de Shakira en Barranquilla