Falleció Danielle Spencer, reconocida artista infantil a sus 60 años, ¿qué pasó?

Este 13 de agosto se confirmó el fallecimiento de la actriz estadounidense Danielle Spencer con 60 años de edad, mujer reconocida por la famosa serie What 's Happening!! tras una larga batalla del cáncer de mama. Noticia que fue confirmada por un ex compañero de reparto y por la familia de la artista.

Haywood Nelson coprotagonista de la serie escribió en sus redes sociales que: "Nuestra brillante, amada, positiva, guerrera pragmática… finalmente encontró la libertad a las limitaciones del mundo y el cuerpo. Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, informando con pesar su partida y transición luego de una larga batalla contra el cáncer"



"Hemos perdido una hija, hermana, parte de la familia, integrante del elenco de What’s Happening!!, veterinaria defensora de los derechos de los animales y heroína del cáncer. Danielle amada. Te extrañaremos de esta forma”, agregó en una imagen de su red social con Spencer.

Por otro lado, los familiares de Spencer anunciaron que "falleció pacíficamente el 11 de agosto a los 60 años después de su valiente y larga batalla contra el cáncer".

Recordemos que Danielle Spencer fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014 y se sometió a una doble mastectomía, posteriormente en el 2018 la actriz sufrió una hemorragia cerebral debido a un hematoma que fue causado por un accidente automovilístico que sufrió en 1976.



¿Quién fue Danielle Spencer?

Danielle Spencer saltó a la fama al protagonizar la la sitcom What 's Happening!!, en donde interpreta a Deadra "Dee" Thomas, la hermana menor del protagonista “Raj” (Ernest Thomas), a lo cual, logró cautivar al público con la frase “¡Ooooh, I’m gonna tell Mama!” Sumado a esto, tuvo aparición en un episodio de Days of Our Lives, en 2001 donde interpretó una vendedora de Salem Place, siendo este su última participación en la televisión.

Una vez concluyó la serie, se terminó alejando de la actuación retomando sus estudios en Medicina Veterinaria en la Universidad de California. Posteriormente, en el año de 1993 logró conseguir un doctorado en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Tuskegee Alabama, donde ejerció esa profesión por más de 20 años, en donde compartía consejos sobre el cuidado de mascotas y luchando por los derechos de los animales.

Danielle Spencer en “What’s Happening!!, imagen de referencia Foto tomada de @SebastianAvenue

Así mismo, se casó con Garry Fields, gerente de marketing, en 1999 y estuvo junta hasta 2013. Al año siguiente, contrajo nupcias con el empresario David L. David. Por otro lado, publicó un libro de memorias “Through The Fire Journal of a Child Star”, el cual fue incluido en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian, siendo la única ex actriz con esta distinción.

