Carolina Gómez revela verdad sobre su embarazo y cómo le cambió la vida: “Era una niña”

Carolina Gómez, reconocida por su versatilidad en la televisión colombiana y recordada por haber sido Señorita Colombia y virreina universal en Miss Universo 1994, reveló detalles de su vida en el pódcast La habitación invisible.

Allí compartió uno de los episodios más determinantes de su vida: convertirse en madre a los 19 años.

“Yo me sentía muy grande, pero la realidad es que era una niña”, confesó Gómez al rememorar la etapa en la que quedó embarazada de su único hijo, Tomás Hoyos. A pesar de la juventud y los retos que implicaba, la actriz aseguró que nunca vivió la maternidad como una carga.

“Tenía opciones, podía no tenerlo, pero incluso siendo tan joven, supe que su llegada era por algo bueno, no por algo malo”, dijo con voz firme y emotiva.

Puedes leer: Eva Rey saca a la luz inseguridad de Paola Turbay gracias a Franklin Ramos: "Un desastre"

En ese momento, Carolina atravesaba un proceso de transición: venía de representar a Colombia en Miss Universo y estaba dando sus primeros pasos en los medios como presentadora en el programa Hoy sábado, del canal Telepacífico.

Publicidad

“Apenas salía de un mundo y me llegó este tema. Pero no lo viví con angustia, fue como si la vida me dijera: ‘por aquí es’”, recordó.

Carolina Gómez habló cómo la maternidad transformó su vida

Durante la entrevista con la periodista Marta Beltrán, Gómez destacó cómo la maternidad transformó su perspectiva. “Todos los que somos padres sabemos que los hijos no vienen con manual, pero sí es cierto eso de que llegan con el pan bajo el brazo”, comentó.

Publicidad

Para ella, Tomás se convirtió en un faro y un motor: “Era la gasolina que le echaba al carro, me sentía como la Mujer Maravilla”.

Carolina Gómez, protagonista de la exitosa producción La venganza de Analía, también señaló que, aunque fue madre a los 21 años, el proceso comenzó a sus 19.

Esta etapa la enfrentó sin miedo, convencida de que su hijo le daría sentido a su vida. “Nunca lo vi como un problema. Fue un desafío, pero también una forma de encontrar propósito”, aseguró.

A través de sus palabras, la actriz dejó un mensaje claro sobre la maternidad temprana: puede ser un camino lleno de retos, pero también una fuente profunda de fuerza y claridad.

En su caso, Tomás no solo cambió el rumbo de su historia, sino que la ayudó a convertirse en la mujer que es hoy.

Mira también: Experto desmiente mitos sobre los hombres precoces