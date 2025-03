Carolina Gómez responde a las críticas de su nuevo look: "quedó como una lesbiana"

La reconocida actriz y exseñorita Colombia, Carolina Gómez , se convirtió recientemente en tendencia en redes sociales tras revelar su nuevo estilo de cabello. Sin embargo, lo que parecía ser un simple cambio de imagen se convirtió en el centro de la controversia, luego de que algunos seguidores comentaran críticos sobre su apariencia.

A través de sus redes, Carolina Gómez compartió su nuevo look con un corte de cabello corto y moderno, lo que generó reacciones divididas. Mientras algunos seguidores elogiaron su valentía y frescura , otros se dedicaron a lanzar críticas, llegando incluso a realizar comentarios despectivos.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de un usuario que la tildó de "lesbiana" por su nuevo peinado . " No, ahora si quedó como una lesbiana”, expresó un seguidor

Lejos de quedarse en silencio, Carolina Gómez decidió responder con determinación, cuestionando el pensamiento retrógrado detrás de este tipo de comentarios.

“Tengo buen humor, me río de mí misma. Dejo que la gente piense y diga lo que quiera porque mi eslogan es ‘ser y dejar ser’; hasta que llega alguien y dice semejante sandez tan ignorante. Lo saco de su ignorancia: 1. La sexualidad de cada ser humano es personal y propia. 2. No lo considero un insulto porque ser de la comunidad LGBT no tiene ningún tipo de connotación negativa” , enfatizó la actriz, reafirmando la importancia del respeto y la diversidad.

Además de esta situación, otro grupo de usuarios comparó su nuevo estilo con el de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. Ante esto, Carolina Gómez tomó la situación con humor y mencionó, de manera irónica, que podría considerar un cambio aún más radical para evitar este tipo de comparaciones.

Más allá de la polémica, la actriz reveló que este cambio de imagen responde a exigencias de un nuevo proyecto actoral, dejando en claro que su versatilidad sigue siendo un sello característico en su carrera.

Carolina Gómez, quien se destacó en la televisión y el cine tanto a nivel nacional como internacional, ha participado en exitosas producciones como "La viuda de la mafia", "A corazón abierto" y "Lavenganza de Analía".

Su talento y carisma la consolidan como una de las actrices más queridas de Colombia, demostrando a lo largo de los años su capacidad para asumir diversos desafíos artísticos.

