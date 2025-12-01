Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad

Sebastián Vega, el reconocido actor, modelo, e influencer, está viviendo el espíritu navideño tanto es así que en su entrevista con El Klub de La Kalle compartió que usualmente era un "grinch" en esta época. Sin embargo, este diciembre la cosa va en serio, tanto que ya tiene lista su carta al Niño Dios, y lo que pide no es un detalle menor: una cafetera de alta gama que podría costar hasta cinco millones de pesos.

Tanto es así que el actor admitió que es un amante del café, al punto de que, según dicen sus amigos, "sin café no existe". Esta obsesión lo ha llevado a buscar la perfección en su ritual matutino. Por lo cual, antes de llegar a la cabina pasó por la cafetería y decidió tomar un poco de su bebida favorita.

Sumado a esto, se conoció que la cafetera deseada es una Krups, la cual permite hacer buenos cafés, expresos y otras bebidas calientes. Además, admitió que conoció a este electrodoméstico en la casa de un amigo y confesó que lo terminó enamorar fue la velocidad y la eficiencia.



"Un botón pone la taza inmediatamente," narró, en contraste con el engorroso proceso manual que exige presionar y esperar, un proceso que requiere "tomarse un tinto para hacer ese café".



¿Cuánto vale la cafetera que desea Sebastián Vega?

La mesa al consultar el precio en el aire, se descubrió que esta máquina es una inversión significativa, donde el actor confesó que el preció puede estar rondando entre los 5 millones o un poco menos. A lo que Sebastián Vega confirmó el elevado precio, admitió que su esposa, Valentina, le dijo que "tocaba de navidad porque era cara, que valía como tres palos".

El actor enfatizó que, si bien no es un experto en granos para él, un café es un café, "unos ricos y unos malucos", sabe que está Krups muele el grano al instante y realiza todo el proceso internamente.

Para el protagonista de Padres e Hijos, esta cafetera no es solo un electrodoméstico, sino un paso hacia la eficiencia en su adicción "sana" al tinto, el cual disfruta "con leche ya por la noche para dormir".

Finalmente, confesó que siempre fue adicto al café. Tanto es así que fue esta bebida la que le ayudó a superar el alcoholismo que sufrió por mucho tiempo. Sin embargo, decidió tomar esto con broma al mencionar que parece estar "envuelto en los vicios", afirmando que pasó de ser Johnny Walker a Michelin.

