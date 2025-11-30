¡Nació Théo! Mariana Pajón y Vincent Pelluard le dan la bienvenida a su primer hijo

La llegada del pequeño Théo iluminó las redes sociales este fin de semana, luego de que la reconocida deportista Mariana Pajón compartiera la noticia más esperada por miles de seguidores: el nacimiento de su primer hijo junto a su esposo, el ciclista francés Vincent Pelluard.

Con un mensaje corto pero profundamente emotivo, la atleta celebró lo que describió como “el día más feliz de nuestras vidas”, acompañando sus palabras con una tierna fotografía que hizo suspirar a toda su comunidad digital.

Así Mariana Pajón anunció el nacimiento de su bebé

En la imagen publicada en Instagram se aprecia al recién nacido descansando en su cuna, luciendo su primer conjunto: un suéter blanco, un pantalón verde y un peluche en forma de vaca acompañándolo.

Sin embargo, el detalle que más enterneció a los fanáticos fue el letrero ubicado junto al bebé, donde se lee claramente su nombre completo, Théo Pelluard Pajón; la fecha de nacimiento, 28 de noviembre de 2025; así como sus medidas: 51 centímetros de estatura y un peso de 3,8 kilogramos.

La fotografía llegó acompañada de un mensaje breve, directo y cargado de emoción: “Te amamos, Théo”. Con esas palabras, la deportista confirmó la noticia que muchos esperaban desde hace semanas, pues en días anteriores había compartido imágenes de su avanzado embarazo y mensajes llenos de ilusión por la inminente llegada de su hijo.

En publicaciones previas, la atleta habló sobre sus sentimientos en la recta final de su embarazo, describiendo la experiencia como una mezcla de emoción, expectativa y nostalgia. Confesó que extrañaría las pataditas y la compañía que sintió durante esos meses, mientras celebraba lo privilegiada que se sintió al vivir cada etapa de esta dulce espera.

La noticia no tardó en generar una ola de reacciones. Fans, amigos y colegas enviaron cientos de mensajes cargados de cariño, agradeciendo a la deportista por compartir un momento tan íntimo y lleno de esperanza.



El anuncio que marcó un antes y un después en su historia personal

La historia de este nacimiento tiene un trasfondo especialmente emocionante. La pareja había mantenido la noticia con discreción al inicio, debido a un duro episodio del pasado. Fue en junio cuando, con un creativo video en bicicleta, anunciaron públicamente que esperaban a su primer hijo.

En la grabación levantaron una pequeña bici marcada con el número 220, una combinación simbólica de sus dorsales deportivos y una referencia al inicio de su nueva familia.

Aunque la deportista no ha revelado aún cuáles serán sus próximos pasos profesionales, está claro que ahora inicia una etapa dedicada a su nuevo rol como madre. Una aventura para la que, sin duda, ya cuenta con miles de corazones acompañándola.

