Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO ROMPE EL SILENCIO
ALERTA POR VOLCÁN PURACÉ
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¡Nació Théo! Mariana Pajón y Vincent Pelluard le dan la bienvenida a su primer hijo

¡Nació Théo! Mariana Pajón y Vincent Pelluard le dan la bienvenida a su primer hijo

Con una dulce fotografía y un tierno mensaje, Mariana Pajón y Vincent Pelluard presentaron a su hijo Théo y encantantaron a sus seguidores.

¡Nació Théo! La alegría de Mariana Pajón que conquista corazones en redes.jpg
¡Nació Théo! La alegría de Mariana Pajón que conquista corazones en redes
Foto Intagram: @marianapajon
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

La llegada del pequeño Théo iluminó las redes sociales este fin de semana, luego de que la reconocida deportista Mariana Pajón compartiera la noticia más esperada por miles de seguidores: el nacimiento de su primer hijo junto a su esposo, el ciclista francés Vincent Pelluard.

Con un mensaje corto pero profundamente emotivo, la atleta celebró lo que describió como “el día más feliz de nuestras vidas”, acompañando sus palabras con una tierna fotografía que hizo suspirar a toda su comunidad digital.

Noticias relacionadas:

  1. Participante del Deafío etaría embarazadajpg
    Participante del Deafío etaría embarazada
    Fotos: Instagram/Desafío Caracol
    Farándula

    ¿Embarazo en el Desafío? Participante saldría tras revelarse que estaría esperando bebé

  2. Mariana Pajón comparte nuevo mensaje sobre su embarazo
    Mariana Pajón sorprende a sus seguidores con emotivo mensaje; ¿ya es mamá?, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @marianapajon
    Farándula

    Mariana Pajón sorprende a sus seguidores con emotivo mensaje; ¿ya es mamá?

Así Mariana Pajón anunció el nacimiento de su bebé

En la imagen publicada en Instagram se aprecia al recién nacido descansando en su cuna, luciendo su primer conjunto: un suéter blanco, un pantalón verde y un peluche en forma de vaca acompañándolo.

Sin embargo, el detalle que más enterneció a los fanáticos fue el letrero ubicado junto al bebé, donde se lee claramente su nombre completo, Théo Pelluard Pajón; la fecha de nacimiento, 28 de noviembre de 2025; así como sus medidas: 51 centímetros de estatura y un peso de 3,8 kilogramos.

La fotografía llegó acompañada de un mensaje breve, directo y cargado de emoción: “Te amamos, Théo”. Con esas palabras, la deportista confirmó la noticia que muchos esperaban desde hace semanas, pues en días anteriores había compartido imágenes de su avanzado embarazo y mensajes llenos de ilusión por la inminente llegada de su hijo.

Publicidad

En publicaciones previas, la atleta habló sobre sus sentimientos en la recta final de su embarazo, describiendo la experiencia como una mezcla de emoción, expectativa y nostalgia. Confesó que extrañaría las pataditas y la compañía que sintió durante esos meses, mientras celebraba lo privilegiada que se sintió al vivir cada etapa de esta dulce espera.

Publicidad

La noticia no tardó en generar una ola de reacciones. Fans, amigos y colegas enviaron cientos de mensajes cargados de cariño, agradeciendo a la deportista por compartir un momento tan íntimo y lleno de esperanza.

El anuncio que marcó un antes y un después en su historia personal

La historia de este nacimiento tiene un trasfondo especialmente emocionante. La pareja había mantenido la noticia con discreción al inicio, debido a un duro episodio del pasado. Fue en junio cuando, con un creativo video en bicicleta, anunciaron públicamente que esperaban a su primer hijo.

También puedes ver:

  1. Mariana Pajón deja boquiabierto a sus seguidores; “amo ver mi pancita crecer”
    Mariana Pajón
    Foto tomada de @marianapajon
    Farándula

    Mariana Pajón deja boquiabierto a sus seguidores: "Amo ver mi pancita crecer"

  2. Mariana Pajón revela que espera un niño
    Mariana Pajón revela que espera un niño
    /Foto: Instagram Mariana Pajón
    Farándula

    Mariana Pajón enternece con emotivo video para revelar el género de su primer bebé

En la grabación levantaron una pequeña bici marcada con el número 220, una combinación simbólica de sus dorsales deportivos y una referencia al inicio de su nueva familia.

Aunque la deportista no ha revelado aún cuáles serán sus próximos pasos profesionales, está claro que ahora inicia una etapa dedicada a su nuevo rol como madre. Una aventura para la que, sin duda, ya cuenta con miles de corazones acompañándola.

Mira también: Primeras fotos del nacimiento de Emilia, hija de Jessi Irobe y Paola Jara

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mariana Pajón