Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
MUERE CANTANTE TRAS CIRUGÍA
CONDENAN A CICLISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mariana Pajón sorprende a sus seguidores con emotivo mensaje; ¿ya es mamá?

Mariana Pajón sorprende a sus seguidores con emotivo mensaje; ¿ya es mamá?

La deportista y celebridad colombiana compartió una publicación que despertó numerosos comentarios entre sus seguidores sobre el fin de su etapa de embarazo.

Mariana Pajón comparte nuevo mensaje sobre su embarazo
Mariana Pajón sorprende a sus seguidores con emotivo mensaje; ¿ya es mamá?, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @marianapajon
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

El nombre de Mariana Pajón es conocido por parte de los colombianos, debido a su reputación como deportista de alto rendimiento. Tanto es así que alcanzó dos medallas olímpicas en BMX. Sin embargo, esta es noticia por su embarazo reciente y el último mensaje que compartió sobre esto.

Por lo cual, Mariana Pajón compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías donde muestra su avanzado embarazo, a tan solo días de la llegada de su primer hijo. Ante esta situación, sus seguidores tienen curiosidad por saber si su primer hijo ya nació o no.

Puedes leer: Mariana Pajón deja boquiabierto a sus seguidores: "Amo ver mi pancita crecer"

En una publicación, la deportista compartió que cada día siente que está más cerca de conocer a su bebé, sumado a esto explicó que le hace ilusión poder tenerlo en sus brazos. También afirmó que aunque está ansiosa por la llegada del pequeño, ya comienza a extrañar las pataditas y esa compañía constante que la ha acompañado durante todos estos meses.

Te puede interesar

  1. Mariana Pajón está embarazada.jpg
    Mariana Pajón está embarazada
    Foto: Instagram @marianapajon
    Farándula

    Mariana Pajón está embarazada; con número mágico la ciclista reveló la emotiva noticia

  2. Mujer embarazada tiene reacción alérgica en rostro
    Mujer embarazada tiene reacción alérgica en rostro
    /Foto: redes sociales
    Virales

    La reacción alérgica de una mujer que causa pánico en embarazadas; así se veía antes

“Cada día estamos más cerquita de conocernos . Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar . Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí . Te espero con el corazón listo y lleno de amor.” Destacó Pajón.

¿Cómo anunció su embarazó Mariana Pajón?

Mariana Pajón compartió el pasado 16 de junio cuando junto a su esposo una pequeña bicicleta marcada con el número 220, el cual tiene un simbolismo en las competencias internacionales, donde afirmaron que tendrán un latido más en su familia y resaltó que: “Bebé Pelluard Pajón en camino”.

Publicidad

Puedes leer: De la TV al volante: actriz colombiana emigra a EEUU como chofer nocturna

Posteriormente, la deportista explicó en su momento que tiene toda la intención de que su próximo primogénito nazca en el país. Sin embargo, cabe recordar que la pareja mantuvo en secreto esta situación debido al mal trago que tuvieron, cuando perdieron a su otro hijo.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Shakira, cantante colombiana
    Shakira despide a su sobrino de su equipo en plena gira
    Foto: Instagram de Shakira
    Farándula

    Sobrino de Shakira confirma que ya no hace parte del quipo de trabajo de la artista

  2. Rafael Santos revela más detalles del fallecimiento de Martín Elías
    Filtran nuevos detalles del fallecimiento del Martín Elías: "No fue el accidente”, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @rafaelsantosdiazoficial
    Farándula

    Filtran nuevos detalles del fallecimiento del Martín Elías: "No fue el accidente”

Ante esta situación, los seguidores de Mariana Pajón aprovechan la situación para compartir diferentes mensajes de apoyó en sus redes sociales y de orgullo por el hijo que viene en camino.

“Que hermosos ya te queremos conocer qué emoción tan grande “, “Que bueno que has disfrutado a ese pequeño que ha crecido con tanto amor desde su concepción”, fueron algunos de los comentarios que hay en sus redes sociales en las publicaciones sobre su embarazo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mariana Pajón

Embarazo de famosas

Farándula