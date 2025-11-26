Mariana Pajón sorprende a sus seguidores con emotivo mensaje; ¿ya es mamá?

El nombre de Mariana Pajón es conocido por parte de los colombianos, debido a su reputación como deportista de alto rendimiento. Tanto es así que alcanzó dos medallas olímpicas en BMX. Sin embargo, esta es noticia por su embarazo reciente y el último mensaje que compartió sobre esto.

Por lo cual, Mariana Pajón compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías donde muestra su avanzado embarazo, a tan solo días de la llegada de su primer hijo. Ante esta situación, sus seguidores tienen curiosidad por saber si su primer hijo ya nació o no.

En una publicación, la deportista compartió que cada día siente que está más cerca de conocer a su bebé, sumado a esto explicó que le hace ilusión poder tenerlo en sus brazos. También afirmó que aunque está ansiosa por la llegada del pequeño, ya comienza a extrañar las pataditas y esa compañía constante que la ha acompañado durante todos estos meses.



“Cada día estamos más cerquita de conocernos . Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar . Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí . Te espero con el corazón listo y lleno de amor.” Destacó Pajón.

¿Cómo anunció su embarazó Mariana Pajón?

Mariana Pajón compartió el pasado 16 de junio cuando junto a su esposo una pequeña bicicleta marcada con el número 220, el cual tiene un simbolismo en las competencias internacionales, donde afirmaron que tendrán un latido más en su familia y resaltó que: “Bebé Pelluard Pajón en camino”.

Posteriormente, la deportista explicó en su momento que tiene toda la intención de que su próximo primogénito nazca en el país. Sin embargo, cabe recordar que la pareja mantuvo en secreto esta situación debido al mal trago que tuvieron, cuando perdieron a su otro hijo.

Ante esta situación, los seguidores de Mariana Pajón aprovechan la situación para compartir diferentes mensajes de apoyó en sus redes sociales y de orgullo por el hijo que viene en camino.

“Que hermosos ya te queremos conocer qué emoción tan grande “, “Que bueno que has disfrutado a ese pequeño que ha crecido con tanto amor desde su concepción”, fueron algunos de los comentarios que hay en sus redes sociales en las publicaciones sobre su embarazo.