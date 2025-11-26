Shakira despide a su sobrino en plena gira mundial, asegura que ella es “muy exigente”

Un hecho inesperado alrededor de la gira ‘Las mujeres ya no lloran' de Shakira se convirtió en tema de conversación luego de que su sobrino, Tarik Mebarak, confirmara públicamente que ya no forma parte del equipo técnico del tour.

El joven, quien había acompañado a la artista desde el arranque de la gira internacional, explicó que la decisión fue tomada directamente por la cantante debido a la dificultad que tuvo para adaptarse al ritmo acelerado y la presión constante que implica trabajar detrás de escena en un espectáculo de esta magnitud.

El rol que tenía Tarik Mebarak en la gira de Shakira

Tarik, de 25 años, había asumido un rol relacionado con bienestar y atención a los fans, una tarea que lo mantenía en movimiento continuo durante cada fecha del tour. Su presencia era habitual en los conciertos y muchos seguidores de Shakira habían comenzado a reconocerlo como parte visible del entorno de la artista.



Sin embargo, el joven admitió que, a pesar de cumplir con lo que le pedían, el nivel de exigencia superó lo que él esperaba y terminó afectando su rendimiento.



La razón que llevo a Shakira a despedir a su sobrino

En una entrevista, el sobrino de la artista expresó con sinceridad que el ambiente laboral en una gira internacional es “muy exigente” y que sus primeras experiencias en este tipo de eventos fueron más duras de lo que imaginaba.

Dijo que Shakira notó que no se estaba desenvolviendo como se necesitaba y tomó la decisión de no continuar con él en el equipo. Según explicó, no hubo discusiones ni conflictos personales, sino una evaluación profesional.

A pesar de la sorpresa que generó la noticia, Tarik aseguró que no guarda resentimientos y que comprende completamente la determinación de su tía. Incluso agradeció la oportunidad de haber estado allí, aunque reconoció que le “sabe mal no volver”, pues creía que seguiría acompañando la gira hasta el final.

Lejos de detenerse, Tarik mencionó que ahora quiere enfocarse en proyectos personales relacionados con la música y la producción. Considera que la experiencia, aunque retadora, le dejó aprendizajes valiosos sobre disciplina, responsabilidad y la dinámica real detrás de un espectáculo global.

