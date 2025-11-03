Seguridad impidió que imitadora se acercara a Shakira; iba vestida igual que ella

El concierto de Shakira en Bogotá tuvo de todo: baile, emoción, luces y hasta un momento inesperado que puso en alerta al equipo de seguridad. En plena interpretación de la “Session 53”, una reconocida imitadora conocida como Shakibecca intentó acercarse al escenario vestida exactamente igual que la cantante, lo que causó revuelo entre los asistentes.

El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que marcó el regreso de Shakira a su país con una puesta en escena de primer nivel.

Sin embargo, en medio del espectáculo, las cámaras del público captaron cómo una mujer con un atuendo casi idéntico, top plateado y pantalones brillantes, intentaba avanzar hacia la zona principal.

Puedes leer: VIDEO: Fanática 'pantallera' arruina épico momento de Shakira en Cali

Los guardias notaron rápidamente el movimiento y la interceptaron antes de que pudiera llegar más lejos. Aunque la situación se manejó con calma y sin interrupciones en el show, los videos grabados por los asistentes no tardaron en viralizarse en redes sociales.

En las imágenes se ve a Shakibecca, una imitadora que se ha hecho viral por replicar cada detalle de la artista, desde sus gestos hasta su forma de hablar, siendo detenida por personal de seguridad que le bloqueó el paso.

Publicidad

Algunos fanáticos aseguraron que la medida fue necesaria, pues el parecido y la insistencia de la joven en imitar a la barranquillera podrían prestarse para confusiones.

“Una cosa es admirar, pero vestirse igual e intentar llegar al escenario ya es otro nivel”, escribió un usuario en X. Mientras tanto, otros internautas salieron en defensa de la imitadora, asegurando que solo quería rendirle un homenaje a su ídolo y vivir el momento de cerca.

🎤🐺 Momento tenso en el show de Shakira en Bogotá 🇨🇴



Durante la “Session 53”, el equipo de seguridad de la artista impidió el acceso a Shakibecca, su popular imitadora, quien intentó acercarse al escenario con un vestuario idéntico al del show. Muchos fans aplaudieron la… pic.twitter.com/cA3OYy7ZwY — Muzikali Records (@MuzikaliR) November 2, 2025

Publicidad

Puedes leer: Shakibecca, imitadora de Shakira, lanza gira internacional: “Plagió hasta en los carteles”

Pese a lo ocurrido, Shakira no se percató de la situación. En ese momento, la artista continuaba interpretando uno de los temas más esperados de la noche junto a Bizarrap, con todo el público cantando y saltando al ritmo del beat. El incidente pasó desapercibido para la cantante, pero no para las cámaras de los fanáticos, que captaron cada segundo.

No es la primera vez que la imitadora de Shakira se involucra en sus shows

Este no es el primer episodio en el que Shakibecca se roba la atención durante eventos relacionados con Shakira. En redes sociales, especialmente en TikTok, ha logrado millones de visualizaciones por su increíble parecido y sus videos recreando presentaciones de la barranquillera. Sin embargo, algunos seguidores consideran que su nivel de imitación ha cruzado los límites.

Mientras unos ven a Shakibecca como parte del fenómeno cultural que genera la cantante, otros creen que su presencia tan cercana en eventos oficiales puede interpretarse como una falta de respeto hacia la artista.

