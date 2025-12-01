Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sebastián Vega rompe el silencio y habla sin filtros del actor que le declaró la guerra

Sebastián Vega rompe el silencio y habla sin filtros del actor que le declaró la guerra

Tras mucho tiempo, el actor se refirió a una de sus peores experiencias en una producción nacional, causada por un personaje en específico.

Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Sebastián Vega reveló un pasaje oscuro y poco conocido de su carrera actoral, durante su paso en los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló que fue expulsado de un proyecto después de haber pasado el casting e iniciado los ensayos, esto debido a un personaje en particular.

El actor comentó que a diferencia de otros proyectos que ha perdido sin rencores, este fue una decisión "personal" y un "tú a tú con una persona" del equipo, la que generó su salida de este proyecto.

Puedes leer: Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad

Vega comentó que el conflicto surgió a partir de una "estupidez" durante una fiesta de despedida de otra producción, un personaje le preguntó si tenía "algo", haciendo alusión a "unos dulcecitos" o sustancias prohibidas. Sebastián comentó que en ese momento luchaba con su propia relación con el alcohol, respondió con sarcasmo: "Todo el trago que quiera y el cigarrillo, yo solo fumo y tomo".

Lo que sorprendió al actor, fue que tras esta respuesta negativa, generó un mensaje que terminó escalando a grandes medidas. "Se convirtió en una vaina ahí que el raye se escaló solo", explicó Sebastián Vega, quien nunca entendió la magnitud de la ofensa. Este personaje, que también era actor, empezó a mirarlo "como un culo" y el conflicto se trasladó al nuevo proyecto.

¿Por qué salió Sebastián Vega de ese proyecto?

A lo largo de la entrevista, Sebastián Vega afirmó que había entrado al proyecto y ya estaba en el segundo ensayo, Sin embargo, debido a la tensión generada por este colega. Los ensayos se convirtieron en un "infierno," donde "nada gustaba" de su trabajo.

Puedes leer: Sebastián Vega llama a Variel Sánchez; confesión sobre alcoholismo con final inesperado

A lo que este entendió que uno no llega con el personaje totalmente construido, sino que se construye en el ensayo, pero la atmósfera era insoportable debido a la presencia de su igual. Situación que sorprendió a toda la mesa, por lo contado por el actor y su forma de ser.

Finalmente, a Sebastián le dijeron que no continuaría. Sin embargo, la justicia poética prevaleció: "El proyecto le fue remal, malísimamente," recordó Vega. A pesar del dolor de haber perdido el papel por algo tan trivial, el actor mantiene su filosofía de vida: "Diosito, la vida parcero, venga donde tenga que estar".

Mira la entrevista aquí: Sebastián Vega y el listado de famosas que ha besado; hay besos ricos y otros malucos

