La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sebastián Vega llama a Variel Sánchez; confesión sobre alcoholismo con final inesperado

Sebastián Vega llama a Variel Sánchez; confesión sobre alcoholismo con final inesperado

Después de un arduo proceso personal de abstinencia de casi tres años, Sebastián Vega se atrevió a realizar una broma pesada a sus amigos más cercanos.

Sebastián Vega hace broma a Variel Sánchez EN VIVO sobre su alcoholismo; desató risas
Sebastián Vega hace broma a Variel Sánchez EN VIVO
Foto: La Kalle y redes de Variel Sánchez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Sebastián Vega fue muy abierto en El Klub de La Kalle y habló sobre sus batallas personales, especialmente su proceso de dejar de beber, el cual ha durado casi tres años.

El actor aclara que el trago fue malo para él y que su problema no se manifestaba en cometer errores, sino en la frecuencia y la dependencia. Tomaba un trago (whisky, coñac, cerveza) diariamente.

Puedes leer: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vuelven a estar juntos por su hijo

La rutina se había apoderado de su vida, especialmente al trabajar desde casa:

"Me voy a sentar a escribir un whisquicito", decía.

El punto de quiebre fue una mañana en la que intentó no beber y falló inmediatamente, cogiendo la botella y sirviéndose. "Claro, como ay, ya había un problema. Sí, sí, ya esto es otro nivel".

El actor relató que el inicio de su abstinencia se dio después de un encuentro crucial con sus amigos Variel Sánchez, Tatán Mejía y Santi Cruz.

Durante un partido de parqués en la Calera, mientras hablaban de temas personales que tocaban fibras sensibles, Vega se "derrumbó" y se dio cuenta de que la base de su problema era el alcohol.

Santiago Cruz, en un momento de seriedad y humor negro, solo lo miró y le dijo: "Salud, fondo fondo blanco". Esa conversación llevó a Vega a buscar ayuda profesional inmediatamente.

Puedes leer: ¡Nació Théo! Mariana Pajón y Vincent Pelluard le dan la bienvenida a su primer hijo

Broma en vivo de Sebastián Vega a Variel Sánchez

Durante una entrevista posterior, Sebastián Vega, ya consolidado en su proceso de sobriedad, aceptó hacer una llamada a Variel Sánchez. La idea era confesar, en tono de broma, una supuesta recaída en el alcohol.

La llamada se hizo en vivo a Variel, quien en ese momento estaba con Tatán Mejía. El actor comenzó la broma:

"Les voy a confesar una vuelta, pero a los dos". Vega soltó la bomba: "Me tomé un trago".

La reacción de Variel Sánchez fue inmediata y protectora. Al escuchar la supuesta confesión, Variel preguntó si la recaída había sido dura.

Vega continuó el engaño, diciendo que se iba a beber el resto porque su esposa, Valentina, se había ido de viaje.

Variel, con un tono de humor y frustración, le dijo:

"Estás mamando gallo. No, no, no, no, en serio. Me importa un cul* en serio, ni qué hijo de p... tómatelos si es capaz, no, a mi casa no va a tomar nada".

A pesar del lenguaje, la fuente destaca el valor de la amistad: Variel se percibe como alguien que cuida más a Sebastián "que la mona".

La reacción de Variel y Tatán, aunque en tono de burla sobre el consumo de alcohol en su casa, demostró el lazo que tienen.

Mira la entrevista completa aquí:

