Semana complicada para conductores en Bogotá: solo podrán usar el carro un día

Los conductores de vehículos particulares en Bogotá enfrentarán una semana atípica en términos de movilidad debido a la combinación de la medida de pico y placa con el tradicional Día sin carro y sin moto, programado para el jueves. Estas restricciones agrícolas en la circulación harán que algunos propietarios de carros solo puedan sacar su vehículo una vez durante toda la semana laboral.

Las medidas se aplican a partir del inicio de febrero y están pensadas por la administración distrital con el objetivo de reducir la congestión vehicular y los niveles de contaminación, además de promover alternativas de transporte como el sistema público, la bicicleta o caminar.

Cómo quedará la circulación por placas

Durante los días hábiles de la próxima semana, la restricción por pico y placa seguirá activa según el último dígito de la placa del vehículo. En Bogotá, los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 solo tendrán permiso para circular el martes 3 de febrero, ya que el resto de días, incluidos los lunes, miércoles y viernes, están afectados por la rotación de la medida. Además, el jueves 5 de febrero, ningún carro particular ni motocicleta podrá transitar debido al Día sin carro y sin moto, que está programado entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m.

Por otro lado, los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no tendrán restricción de pico y placa durante la semana, pero sí deberán respetar la prohibición total de circular el jueves durante el Día sin carro y sin moto. Esto quiere decir que, en la práctica, esos vehículos podrán usar su carro varios días, pero igualmente estarán limitados por la jornada ambiental del jueves.

Las autoridades de movilidad han señalado que el objetivo de estas restricciones no es sancionar arbitrariamente, sino organizar la circulación en una ciudad con altos niveles de tráfico y con desafíos crecientes en calidad del aire.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear multas y sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Durante el Día sin carro y sin moto, la multa por incumplimiento puede superar los 600.000 pesos, y la inmovilización del vehículo también está contemplada para quienes no cumplan con la restricción.

Ante este panorama, la Administración Distrital recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar opciones de transporte público, uso de bicicleta o caminar cuando sea posible. También se han habilitado más de 100 kilómetros de ciclorruta para facilitar las rutas en bicicleta durante la jornada sin carros.

La combinación de medidas ha generado opiniones diversas entre los residentes, algunos apoyan los esfuerzos por descongestionar y mejorar la calidad del aire, mientras que otros señalan que puede representar una complicación para quienes dependen del vehículo particular para sus actividades diarias.