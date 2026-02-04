¿Domiciliarios podrán transitar en el Día sin carro y sin moto? Así aplica la restricción

Bajo la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la administración distrital programó para el jueves 5 de febrero de 2026 la versión número 28 del tradicional 'Día sin Carro y sin Moto'.

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., las calles que usualmente desbordan tráfico darán paso a un paisaje dominado por peatones y ciclistas, en un esfuerzo por priorizar la movilidad sostenible y la vida.

¿Motos que realizan domicilios y mensajería podrán circular en el Día sin Carro?

Una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos y comerciantes es: ¿podrán transitar las motos que prestan servicios de domicilio? La respuesta es un rotundo sí, pero bajo condiciones específicas que buscan evitar el fraude y garantizar que la excepción se cumpla para su fin original.



Para tranquilidad de quienes dependen de las plataformas tecnológicas y los pedidos a domicilio, las fuentes oficiales han confirmado que las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas o establecimientos de comercio que prestan servicios de mensajería o domicilio están plenamente exceptuadas de la restricción.

No obstante, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha sido enfática en un requisito indispensable: los conductores deberán portar una identificación clara que acredite su labor.

No se trata simplemente de circular en moto; se trata de demostrar que se está ejerciendo la actividad de reparto para gozar del beneficio de movilidad durante las 16 horas que dura la jornada.

Esta medida busca asegurar que los servicios esenciales y el dinamismo económico de los barrios no se detengan, permitiendo que la ciudad funcione operativamente mientras se reduce el impacto ambiental.

¿Quiénes más tienen permiso para circular en el Día sin Carro?

Aparte de los domiciliarios, el Decreto Único del Sector Movilidad contempla un abanico de excepciones diseñadas para no colapsar la logística de la ciudad.

Podrán circular vehículos de transporte público (SITP y TransMilenio), transporte escolar identificado, vehículos para personas con discapacidad, ambulancias, servicios funerarios y vehículos eléctricos o de cero emisiones.

Un dato clave para los usuarios es que los taxis operarán de forma masiva, aunque con la restricción habitual para aquellos cuyas placas terminen en 7 y 8.

En la otra cara de la moneda, el castigo por desafiar la norma es severo. Aquellos conductores que saquen sus vehículos o motos particulares sin estar bajo ninguna excepción se enfrentan a una multa de 633.000 pesos, además de la inmovilización inmediata de su vehículo.

Incluso quienes poseen el permiso de 'Pico y Placa Solidario' deberán dejar su carro en casa, con la promesa de que el distrito compensará ese día al finalizar su periodo adquirido.

Más allá de las restricciones, este día se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones diarias en el aire que respiramos.

Las autoridades han dispuesto una infraestructura robusta para facilitar el desplazamiento: más de 683 kilómetros de ciclorrutas y cerca de 9.500 kilómetros de andenes estarán a disposición de los "héroes" de la jornada: los peatones y ciclistas.

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) reforzará su operación con más de 10.000 buses, mientras que el TransMiCable funcionará de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. para conectar las zonas más altas de la ciudad.

