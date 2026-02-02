Multas y restricciones: placas afectadas por día sin carro y pico y placa

Bogotá ya tiene fecha confirmada para su primera jornada del año sin carro y sin moto. Según el Decreto 036 de 2023, expedido por la administración distrital, esta medida debe aplicarse el primer jueves de febrero. Por eso, el día sin carro y sin moto en la capital se realizará el jueves 5 de febrero de 2026.

La restricción tendrá el mismo horario de años anteriores: empezará a las 5:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Serán 16 horas seguidas en las que la mayoría de carros particulares y motos no podrán circular por las vías de la ciudad. La Alcaldía ya confirmó que la fecha se mantiene en firme, respaldada por el decreto vigente.

El impacto se sentirá no solo en la movilidad, sino también en la dinámica laboral, comercial y logística de Bogotá. Ese día tendrás que recurrir a alternativas como TransMilenio, buses zonales, bicicleta o caminar si tu trayecto es corto.

Si decides salir con tu carro o tu moto durante el horario restringido, te expones a una sanción alta. La infracción corresponde al tipo C14 del Código Nacional de Tránsito, que castiga circular por zonas u horarios prohibidos.

Para 2026, la multa será de $633.200, un valor mayor al del año anterior. Además del comparendo, las autoridades pueden inmovilizar tu vehículo y llevarlo a patios, lo que genera costos extra por grúa y parqueadero.

Foto: Labs.google

Placas que podrán circular esa semana

Durante la semana del 2 al 8 de febrero, la combinación entre pico y placa y el día sin carro hará que muchos conductores solo puedan usar su vehículo un día.

Si tu placa termina en 1, 2, 3, 4 o 5, normalmente circulas en días impares. Esa semana solo podrás hacerlo el martes 3 de febrero, ya que el jueves 5 habrá restricción total por el día sin carro y sin moto.

Si tu placa termina en 6, 7, 8, 9 o 0, que circulan en días pares, tendrás restricción el martes por pico y placa y el jueves por la jornada ambiental.

Vehículos que NO pueden circular

El día sin carro y sin moto de 2026 tendrá una restricción más amplia que la del pico y placa normal. No podrán circular:



Carros y motos particulares.

Vehículos de escuelas de conducción.

Vehículos híbridos y dedicados a gas.

Vehículos con permiso de pico y placa solidario (el sistema repone el día automáticamente).

Taxis que tengan pico y placa ese día.

Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

/Foto: AFP

Vehículos que SÍ pueden circular

El decreto establece excepciones claras para servicios esenciales. Están autorizados:

