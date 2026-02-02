Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Multas y restricciones: placas afectadas por día sin carro y pico y placa

Multas y restricciones: placas afectadas por día sin carro y pico y placa

Bogotá tendrá su primer día sin carro y sin moto de 2026 el jueves 5 de febrero. Conoce el horario, las placas afectadas, el valor de la multa y qué vehículos están autorizados.

Multas y restricciones: placas afectadas por día sin carro y pico y placa
Multas y restricciones: placas afectadas por día sin carro y pico y placa
/Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Bogotá ya tiene fecha confirmada para su primera jornada del año sin carro y sin moto. Según el Decreto 036 de 2023, expedido por la administración distrital, esta medida debe aplicarse el primer jueves de febrero. Por eso, el día sin carro y sin moto en la capital se realizará el jueves 5 de febrero de 2026.

La restricción tendrá el mismo horario de años anteriores: empezará a las 5:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Serán 16 horas seguidas en las que la mayoría de carros particulares y motos no podrán circular por las vías de la ciudad. La Alcaldía ya confirmó que la fecha se mantiene en firme, respaldada por el decreto vigente.

Puedes leer: Definida la rotación de pico y placa para carros y motos en primer semestre de 2026

El impacto se sentirá no solo en la movilidad, sino también en la dinámica laboral, comercial y logística de Bogotá. Ese día tendrás que recurrir a alternativas como TransMilenio, buses zonales, bicicleta o caminar si tu trayecto es corto.

Si decides salir con tu carro o tu moto durante el horario restringido, te expones a una sanción alta. La infracción corresponde al tipo C14 del Código Nacional de Tránsito, que castiga circular por zonas u horarios prohibidos.

Para 2026, la multa será de $633.200, un valor mayor al del año anterior. Además del comparendo, las autoridades pueden inmovilizar tu vehículo y llevarlo a patios, lo que genera costos extra por grúa y parqueadero.

Ajustes del pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
Ajustes del pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
Foto: Labs.google

Placas que podrán circular esa semana

Durante la semana del 2 al 8 de febrero, la combinación entre pico y placa y el día sin carro hará que muchos conductores solo puedan usar su vehículo un día.

Si tu placa termina en 1, 2, 3, 4 o 5, normalmente circulas en días impares. Esa semana solo podrás hacerlo el martes 3 de febrero, ya que el jueves 5 habrá restricción total por el día sin carro y sin moto.

Si tu placa termina en 6, 7, 8, 9 o 0, que circulan en días pares, tendrás restricción el martes por pico y placa y el jueves por la jornada ambiental.

Puedes leer: Confirmado el Día sin Carro y sin Moto 2026 en Bogotá: fecha y reglas clave

Vehículos que NO pueden circular

El día sin carro y sin moto de 2026 tendrá una restricción más amplia que la del pico y placa normal. No podrán circular:

  • Carros y motos particulares.
  • Vehículos de escuelas de conducción.
  • Vehículos híbridos y dedicados a gas.
  • Vehículos con permiso de pico y placa solidario (el sistema repone el día automáticamente).
  • Taxis que tengan pico y placa ese día.
  • Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.
Confirmado el Día sin Carro y sin Moto 2026 en Bogotá
/Foto: AFP

Vehículos que SÍ pueden circular

El decreto establece excepciones claras para servicios esenciales. Están autorizados:

  • Transporte público.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad.
  • Ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia.
  • Transporte escolar debidamente identificado.
  • Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros.
  • Operativos de empresas de servicios públicos domiciliarios.
  • Vehículos de control de tráfico y grúas de la Secretaría de Movilidad.
  • Caravana presidencial y esquemas de seguridad del Estado (Policía, Fuerzas Militares y CTI).
