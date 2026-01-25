Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
ENCUENTRAN JOYAS DE YEISON JIMÉNEZ
HOMENAJE DE BAD BUNNY A YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿No terminaste el colegio? así puedes estudiar y culminar el bachillerato gratis en Bogotá

¿No terminaste el colegio? así puedes estudiar y culminar el bachillerato gratis en Bogotá

En Bogotá se abre una jornada especial para terminar el bachillerato gratis en 2026. Conozca fechas, requisitos y cómo inscribirse.

Bogotá abre jornada gratuita para terminar el bachillerato en 2026.jpg
Bogotá abre jornada gratuita para terminar el bachillerato en 2026
Foto referencial ccreadda con Image FX
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Nunca es tarde para volver a estudiar y abrir nuevas puertas. Con esa premisa, en Bogotá se anunció una jornada especial para que cientos de personas que no han terminado su bachillerato puedan hacerlo de manera gratuita durante 2026.

Se trata de la ‘Matriculatón’, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación media a quienes, por motivos laborales o sociales, tuvieron que dejar el colegio. La estrategia no solo representa una oportunidad académica, sino también una apuesta por mejorar la calidad de vida y las posibilidades laborales de los participantes.

Mira también:

  1. Subsidio de desempleado
    subsidio de desempleado
    Foto creada con IA
    Información de servicio

    Subsidio de desempleo en Medellín está entregando más de 2 millones y medio

  2. Bancolombia se cae
    Bancolombia no funcionará
    Foto creada con IA
    Nación

    Bancolombia suspenderá su app por mantenimiento: horarios y servicios que sí funcionarán

Bogotá impulsa la educación flexible para adultos

La jornada es liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), y está dirigida principalmente a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, emprendedores informales y sus familiares.

El programa hace parte del modelo de educación flexible, una alternativa que permite avanzar por ciclos y con horarios adaptados a la realidad de quienes deben combinar el estudio con el trabajo.

Según explicó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES, una persona que no haya tenido acceso previo a la educación formal puede completar todo su proceso de formación básica y media en aproximadamente dos años y medio.

Publicidad

Esto representa un avance significativo frente a los modelos tradicionales y responde a la necesidad de brindar oportunidades reales a poblaciones históricamente excluidas del sistema educativo.

Bogotá y la ‘Matriculatón’: fechas, puntos y beneficios

La gran ‘Matriculatón’ se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de enero, y el lunes 2 de febrero de 2026, en el horario de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. Las inscripciones no tienen ningún costo y se llevarán a cabo de manera presencial en tres puntos estratégicos de la ciudad:

  • Recinto Ferial 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal.
  • Punto Vive Digital Veracruz, en la localidad de Santa Fe.
  • Punto Vive Digital Kennedy, en la localidad de Kennedy.

Durante el proceso formativo, los estudiantes desarrollarán competencias clave en lectura, escritura, pensamiento matemático, ciencias y habilidades ciudadanas y digitales. Estas herramientas no solo les permitirán obtener el título de bachiller, sino también fortalecer su perfil para continuar estudios técnicos, tecnológicos o mejorar su inserción en el mercado laboral.

Otras noticias:

  1. Más de 10 mil cupos en jardines infantiles en Bogotá para el 2026; cómo matricularse
    Más de 10 mil cupos en jardines infantiles en Bogotá para el 2026; cómo matricularse
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Más de 10 mil cupos en jardines infantiles en Bogotá para el 2026; cómo matricularse

  2. Subsidio para el grupo A del Sisbén.jpg
    Subsidio para el grupo A del Sisbén
    Foto referenciala creada con Image FX
    Información de servicio

    Subsidio para el grupo A del Sisbén: ayudas clave y requisitos

Publicidad

Catalina Arciniegas, directora de la entidad, señaló que el objetivo es eliminar las barreras de acceso a la educación y dignificar a quienes han estado al margen del sistema, apostándole a la formación como motor de cambio social.

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su compromiso con la educación incluyente y con la generación de oportunidades reales para miles de ciudadanos. Quienes estén interesados pueden ampliar la información a través del sitio web del IPES, el correo institucional o la línea telefónica habilitada, y dar el primer paso para cerrar un ciclo pendiente y abrir nuevos caminos para su futuro.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Noticias Bogotá

Bogotá