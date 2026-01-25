¿No terminaste el colegio? así puedes estudiar y culminar el bachillerato gratis en Bogotá

Nunca es tarde para volver a estudiar y abrir nuevas puertas. Con esa premisa, en Bogotá se anunció una jornada especial para que cientos de personas que no han terminado su bachillerato puedan hacerlo de manera gratuita durante 2026.

Se trata de la ‘Matriculatón’, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación media a quienes, por motivos laborales o sociales, tuvieron que dejar el colegio. La estrategia no solo representa una oportunidad académica, sino también una apuesta por mejorar la calidad de vida y las posibilidades laborales de los participantes.

Bogotá impulsa la educación flexible para adultos

La jornada es liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), y está dirigida principalmente a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, emprendedores informales y sus familiares.

El programa hace parte del modelo de educación flexible, una alternativa que permite avanzar por ciclos y con horarios adaptados a la realidad de quienes deben combinar el estudio con el trabajo.

Según explicó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES, una persona que no haya tenido acceso previo a la educación formal puede completar todo su proceso de formación básica y media en aproximadamente dos años y medio.

Esto representa un avance significativo frente a los modelos tradicionales y responde a la necesidad de brindar oportunidades reales a poblaciones históricamente excluidas del sistema educativo.



Bogotá y la ‘Matriculatón’: fechas, puntos y beneficios

La gran ‘Matriculatón’ se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de enero, y el lunes 2 de febrero de 2026, en el horario de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. Las inscripciones no tienen ningún costo y se llevarán a cabo de manera presencial en tres puntos estratégicos de la ciudad:



Recinto Ferial 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal.

Punto Vive Digital Veracruz, en la localidad de Santa Fe.

Punto Vive Digital Kennedy, en la localidad de Kennedy.

Durante el proceso formativo, los estudiantes desarrollarán competencias clave en lectura, escritura, pensamiento matemático, ciencias y habilidades ciudadanas y digitales. Estas herramientas no solo les permitirán obtener el título de bachiller, sino también fortalecer su perfil para continuar estudios técnicos, tecnológicos o mejorar su inserción en el mercado laboral.

Catalina Arciniegas, directora de la entidad, señaló que el objetivo es eliminar las barreras de acceso a la educación y dignificar a quienes han estado al margen del sistema, apostándole a la formación como motor de cambio social.

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su compromiso con la educación incluyente y con la generación de oportunidades reales para miles de ciudadanos. Quienes estén interesados pueden ampliar la información a través del sitio web del IPES, el correo institucional o la línea telefónica habilitada, y dar el primer paso para cerrar un ciclo pendiente y abrir nuevos caminos para su futuro.

