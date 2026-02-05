Dan a conocer la identidad del conductor del accidente en Chapinero; tiene 20 años

El pasado miércoles 4 de febrero de 2026, se presentó un siniestro vial en la intersección de la calle 63 con carrera 17, en el cual una mujer mayor perdió la vida y dos menores de edad resultaron heridos. Las autoridades identificaron al conductor de la camioneta negra como Andrés Felipe Domínguez.

Según el reporte oficial con apoyó de las cámara de seguridad, el vehículo de placas PXW128, conducido por Andrés, transitaba a gran velocidad cuando decidió pasarse un semáforo rojo, lo que provocó que se chocará con una motocicleta y luego esta terminará derribando un poste de energía y luego arrolló a tres peatones.

Puedes leer: Aparece video clave en el accidente de Chapinero, Bogotá; una persona perdió la vida



De igual forma, se conoció que las víctimas fue una mujer de 68 años, quien falleció en el lugar de los hechos. Así mismo, estaba con sus nietos: una niña de 11 años y un niño de 6, quienes resultaron heridos.



Tanto es así que los testigos del accidente afirmaron que esta alcanzó a empujar a los menores para intentar protegerlos del impacto. Ambos niños, junto con el motociclista lesionado, fueron trasladados a la Clínica del Country para recibir atención médica.



¿Quién es Andrés Felipe Domínguez?

El medio de comunicación, Noticias Caracol reveló que tras el accidente, Andrés Felipe Domínguez Pardo le pusieron un comparendo por la infracción D04, la cual corresponde a no detenerse ante una luz roja o amarilla. la cual tiene un costo de 1 '266.101 pesos.

Puedes leer: Encuentran fosa común de perros en Bogotá; sospechan si los utilizaron como alimento

Asimismo, se conoció que pese a que el joven de 20 años iba al volante, la propietaria del vehículo es una mujer, por otro lado, se conoció que este iba con otro sujeto de 19 años. Las autoridades realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol ni de otras sustancias en el momento del siniestro.

Publicidad

Por ello, la investigación se centra ahora en el exceso de velocidad y otros factores que pudieron llevar a la pérdida del control del vehículo. Ante esta situación al mismo medio El sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, informó que el choque contra el poste provocó también una fuga de gas en el sector.

Publicidad

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, aseguró que se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Según el Observatorio de Movilidad del Distrito, durante el año 2025 fallecieron 562 personas en siniestros viales en Bogotá.