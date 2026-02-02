Reconocido comediante pierde la vida en un accidente con su moto; su familia pidió apoyo

El mundo del stand-up se encuentra de luto, tras el fallecimiento del comediante Ricardo Díaz conocido como Ricky D, quien terminó perdiendo la vida el 26 de enero después de un accidente de motocicleta en las calles de Miami, Estados Unidos. Noticia que fue confirmada por su hermana Katy.

“Con profunda tristeza comparto que mi hermano Ricky ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar y un gran apoyo para nuestra familia”, escribió Katy Díaz en GoFundMe, donde también anunció una recaudación de fondos para el funeral.

Recordemos que el accidente de Ricky D sucedió mientras conducía su motocicleta en Miami, al punto que la colisión fue inmediata y terminó perdiendo la vida en el momento.



Esta noticia generó un shock a los seguidores del comediante, que una vez se conoció la idea de su familia. En pocas horas, la colecta logró reunir cerca de 25 mil dólares para los gastos necesarios, esto tras el mensaje de Katy quien había comentado que “Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido.”

¿Quién fue Ricky D?

Ricky D, era un joven de origen venezolano que logró consolidarse dentro del circuito de stand-up de Miami, al punto que llegó a convertirse en una de las figuras más reconocidas en la comunidad latina en este sector de Estados Unidos. Su humor se basaba en las experiencias de los migrantes.

Gracias a esto y comentar las situaciones que vivió por fuera del país, se logró ganar el cariño del público. De igual forma, quienes lo conocieron destacan que era una persona generosa y amable. Así mismo, recordaron que Ricky D era una persona con disposición de ayudar a los demás.

Asimismo, se conoció que la última presentación del comediante ocurrió tres días antes de su fallecimiento, el 23 de enero de 2026, en el Improv Comedy Theatre de Miami. La función tuvo en su mayoría por miembros de la comunidad venezolana y latina, quienes se identificaban con sus historias y observaciones sobre la vida de los migrantes.

Este fue un evento que marcó la última presentación del artista, quien tenía programada una nueva presentación para el 24 de febrero. Ron Chávez, uno de sus compañeros en el circuito de stand-up, escribió en Instagram un mensaje emotivo sobre la pérdida: “Aceptada la derrota, nos toca buscar consuelo en los recuerdos.”