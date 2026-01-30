Publicidad

Hallan sin vida a actriz que hizo de mamá de Kevin en 'Mi pobre Angelito'

Hallan sin vida a actriz que hizo de mamá de Kevin en 'Mi pobre Angelito'

La actriz falleció a los 71 años este 30 de enero, mientras se esperan detalles oficiales sobre las causas de su muerte.

Catherine O’Hara fue encontrada sin vida
Hallan sin vida a actriz que hizo de mamá de Kevin en 'Mi pobre Angelito'
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Catherine O’Hara este viernes 30 de enero, la reconocida actriz canadiense que dio vida a la icónica madre de Kevin McCallister en una de las películas clásicas, como es ‘Mi pobre angelito’.

Esta situación fue confirmada inicialmente por medios internacionales como TMZ y posteriormente por la revista People. Pese a la gran conmoción que se conoció por la pérdida de la actriz entre sus colegas y seguidores, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Puedes leer: Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio

Recordemos que Catherine O’Hara nació en Toronto en marzo de 1954 y comenzó su camino en la actuación a mediados de la década de 1970. Tanto es así que su talento para la comedia se hizo evidente desde sus inicios con el grupo SCTV Network 90, donde su faceta como guionista le otorgó su primer premio Emmy en 1982.

Sin embargo, fue su interpretación de Kate McCallister en 'Mi Pobre Angelito' y su secuela lo que le brindó fama internacional y la convirtió en un rostro imprescindible de la cultura popular. A lo largo de su carrera, demostró una versatilidad excepcional participando en varias producciones internacionales.

¿Cómo fue la carrera de Catherine O’Hara?

Además de su rol como la mamá de Kevin, Catherine O’Hara interpretó a Delia Deetz en 'Beetlejuice' y regresó para su secuela en 2024. Así mismo, participó en cintas como Best in Show y A Mighty Wind.

Puedes leer: Fallece reconocido cantante de música popular; empezaba a ‘despegar’

Por otro lado, consolidó su estatus con el papel de Moira Rose en la serie 'Schitt’s Creek', tanto es así que por esta actuación recibió un Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021.

Catherine O’Hara se mantenía plenamente activa en su carrera profesional al momento de su partida. Recientemente, había participado en la serie de Apple TV+ titulada 'The Studio', junto a Seth Rogen, trabajo que le valió una nominación a un reconocido premio.

La noticia causó conmoción debido a que se conoció que la actriz tenía previsto asistir a un evento relacionado con la segunda temporada de dicha serie en Los Ángeles, programado para el martes siguiente.

Entre las reacciones más comentadas estuvo la de Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, se pronunció en sus redes sociales al mencionar que: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más, quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”.

