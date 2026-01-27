Fallece reconocido cantante de música popular; empezaba a ‘despegar’

La música popular atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus jóvenes exponentes, quien apenas comenzaba a ganar visibilidad dentro del género regional mexicano. El hecho ocurrió en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, durante una reunión que se realizaba luego de un partido de fútbol.

Las autoridades informaron que varias personas se encontraban reunidas en una cancha deportiva cuando un grupo de hombres llegó al lugar y abrió fuego contra quienes estaban presentes. El resultado fue devastador: 11 personas fallecidas y al menos 12 más con heridas de gravedad. Entre las víctimas se encontraban una mujer, un menor de edad y un integrante de una agrupación musical conocida en la región.

Horas después del hecho, se confirmó que uno de los fallecidos era Alejandro Moreno, conocido artísticamente como ‘Charly’, integrante de la banda de regional mexicano Reencuentro Norteño. La noticia fue confirmada por varios grupos musicales y colectivos del gremio a través de comunicados publicados en redes sociales, donde expresaron mensajes de solidaridad hacia su familia y compañeros de escenario.

Alejandro Moreno se desempeñaba como guitarrista, bajista y compositor dentro de la agrupación. Sus compañeros lo describían como un joven disciplinado, cercano al público y con una energía especial sobre el escenario. En presentaciones recientes, Reencuentro Norteño había logrado posicionarse en ferias locales y eventos comunitarios, lo que marcaba una etapa clave en el crecimiento del grupo.

Fallece reconocido cantante de música popular /Foto: redes sociales

El joven empezaba su carrera en la música popular

Uno de los mensajes difundidos por bandas cercanas al proyecto musical señalaba que ‘Charly’ era “un muchacho que apenas empezaba a desplegar sus alas”, frase que se repitió entre seguidores que lo recordaron por su carisma y su estilo interpretativo. Otros músicos destacaron su compromiso con la música popular y su entusiasmo por seguir aprendiendo.

El ataque ocurrió cuando la jornada deportiva ya había terminado y varias personas permanecían conversando en el lugar. De acuerdo con versiones preliminares, el sitio no contaba con presencia policial en ese momento. Tras lo ocurrido, se activaron operativos de seguridad en distintos puntos del municipio y se anunciaron investigaciones para esclarecer quiénes estuvieron detrás del hecho.

La Fiscalía del estado informó que ya cuenta con líneas de investigación definidas y que se están revisando cámaras de seguridad cercanas a la cancha deportiva. También se están recogiendo testimonios de personas que se encontraban en el sitio al momento de los hechos.