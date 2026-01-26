Revelan la enfermedad que causó el fallecimiento de Salvo Basile; fuertes síntomas

Murió a los 85 años Salvo Basile, actor y empresario italiano que se convirtió en una figura querida en la televisión y el cine colombiano. El fallecimiento se produjo el 26 de enero de 2026 en Cartagena de Indias, ciudad donde residía desde hace varios años y donde desarrolló gran parte de su vida personal y profesional.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular preguntas sobre la causa de su muerte. De acuerdo con los reportes conocidos después de su partida, Salvo Basile enfrentaba desde hacía un tiempo una enfermedad oncológica que fue debilitando su organismo de manera progresiva.

¿De qué murió Salvo Basile?

El diagnóstico principal que se ha mencionado es cáncer de estómago, una condición que venía tratando desde meses atrás. Esta enfermedad fue deteriorando su estado físico, limitando su actividad cotidiana y obligándolo a permanecer bajo supervisión médica constante.

Con el paso del tiempo, el impacto del cáncer no solo afectó su sistema digestivo, sino que fue generando un desgaste general en su cuerpo. A sus 85 años, su organismo ya presentaba una menor capacidad de respuesta ante los tratamientos y las complicaciones derivadas del proceso oncológico.

En algunos testimonios extraoficiales también se ha mencionado que presentaba afecciones cardiacas que se habrían intensificado en las semanas previas a su fallecimiento. Este tipo de cuadros suele aparecer en personas mayores que enfrentan enfermedades crónicas, lo que habría contribuido a un estado de salud frágil en su etapa final.

Aunque no se han divulgado partes médicos detallados, las fuentes coinciden en que el cáncer de estómago fue el diagnóstico central relacionado con su muerte, acompañado de un progresivo deterioro físico propio de la edad y de una condición prolongada.

Revelan el último mensaje del actor italiano Salvo Basile: ¿una canción? Foto: imagen tomada de Caracol Tv

Salvo Basile, cuyo nombre completo era Salvatore Basile Ferreira, nació en Italia, pero encontró en Colombia el lugar donde consolidó su carrera artística. Su voz, su acento y su presencia escénica lo convirtieron en un personaje fácilmente reconocible en producciones de cine y televisión durante varias décadas.

Además de su trabajo como actor, también fue empresario y participó en diferentes iniciativas sociales en Cartagena, ciudad con la que mantuvo un fuerte vínculo. Allí era conocido no solo por su trayectoria en la pantalla, sino por su cercanía con la gente y su participación en proyectos culturales.

La noticia de su muerte generó reacciones entre seguidores, colegas y personas que lo recordaban por sus apariciones en producciones nacionales. Muchos destacaron su aporte al medio artístico colombiano y su decisión de establecer su vida en el país.

Durante sus últimos años, su presencia pública fue más limitada debido a su estado de salud. Sin embargo, su nombre seguía siendo recordado por generaciones que lo vieron actuar en distintas etapas de la televisión colombiana.