Esposo de Johanna Fadul, Juanse Quintero, y su cambio desde que actuó en Padres e Hijos

El nombre de Juan Sebastián Quintero, conocido popularmente como Juanse Quintero, evoca hoy imágenes de un artista consolidado, un cantante apasionado y un esposo dedicado.

Sin embargo, detrás de su actual faceta como galán y referente de redes sociales, se esconde una historia de superación que comenzó en los sets de grabación de la televisión colombiana cuando apenas era un niño.

A la corta edad de 8 años, Quintero inició su formación en la fundación Gente de Teatro, bajo la dirección de la reconocida actriz María Cecilia Botero. Sus primeros pasos los dio en comerciales nacionales para entidades como la Presidencia de la República, pero su infancia no fue solo luces y cámaras.



En el entorno escolar, el joven actor enfrentó una dura realidad: el bullying. Debido a que era un niño con sobrepeso, sus compañeros lo apodaron despectivamente como "Buñuelito", una etapa que marcó su pasado pero que no detuvo su ambición profesional.

El salto a la fama nacional llegó en el año 2003, cuando se integró al elenco de la emblemática serie Padres e hijos, donde tuvo la oportunidad de actuar junto a su propio padre. Casi en paralelo, participó en la última temporada de la exitosa producción Francisco el matemático, consolidándose como un talento joven recurrente en la pantalla chica.

Juanse Quintero, actor colombiano Foto: Facebook

Su carrera no se detuvo en la actuación; Quintero demostró gran carisma frente a los micrófonos, desempeñándose como presentador en programas como Franja Metro (entre 2006 y 2009) y más tarde en Play Zone, espacio que eventualmente abandonó para dar prioridad a sus sueños musicales y cinematográficos.,,

Su evolución profesional lo llevó a explorar géneros oscuros. En 2014, debutó en la gran pantalla con la película de suspenso y terror Secretos, donde interpretó a Gustavo.

Juanse Quintero, actor colombiano Foto: Facebook

Esta experiencia fue un hito en su carrera, grabada con tecnología de punta y marcada por anécdotas sobrenaturales en el set que el mismo actor calificó como "emocionantes".

No obstante, ha sido la música la que le ha permitido conectar de manera más íntima con su audiencia. Desde 2018, Juanse ha impulsado su carrera como cantante, explorando desde el género urbano hasta canciones románticas con sencillos como "Cura la resaca" y "Como tú no hay dos".

Juanse Quintero, actor colombiano Foto: Facebook

En la actualidad, su participación en el proyecto musical Hombres a la plancha representa un punto de madurez artística, donde combina sus talentos de actuación y canto, recibiendo el fervor constante del público en el Teatro Nacional.

Más allá de sus logros individuales, Juanse Quintero es reconocido por formar uno de los matrimonios más sólidos de Colombia junto a la actriz Johanna Fadul.

Johanna Fadul y Juanse Quintero, famosa pareja colombiana /Foto: Instagram @johannafadul

¿Cómo se conoció Johanna Fadul con Juanse Quintero?

La pareja, que se conoció cuando él tenía 15 años y ella 18 en una fiesta, contrajo nupcias por lo civil en noviembre de 2015. Su relación ha sido puesta a prueba por tragedias profundas, como la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella, en 2016, un momento devastador que casi los lleva al divorcio durante la pandemia de 2020.

Sin embargo, han logrado transformar el dolor en fortaleza. Quintero destaca que su matrimonio se basa en el apoyo mutuo y la ausencia de toxicidad.

Mientras Johanna triunfaba internacionalmente en producciones como Sin senos sí hay paraíso, Juanse se mantenía como su principal apoyo, y viceversa.

Actualmente, con más de un millón de seguidores en Instagram, la pareja comparte su cotidianidad y videos de humor, mientras mantienen viva la esperanza de ser padres, dejando el futuro de su familia "en manos de Dios".

