Capturan a Zion; el reguetonero enfrenta cargos por delicado delito

La noche del domingo 25 de enero de 2026, lo que parecía ser un trayecto ordinario terminó con el arresto de Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, de 44 años, quien fue sorprendido manejando bajo una fuerte intoxicación etílica.

El suceso, que tuvo lugar en el municipio de Río Grande, sacudió a la industria del entretenimiento y a sus millones de seguidores.



El artista fue interceptado exactamente a las 10:26 p.m. en el kilómetro 17.7 del expreso Roberto Sánchez Vilella (Ruta 66).



Según los informes de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, Ortiz Torres, quien reside en Carolina, se desplazaba en una imponente guagua Dodge RAM 1500 de color negro, modelo 2023.

Lo que comenzó como una detención preventiva por parte de los agentes del precinto de Río Grande escaló rápidamente al realizarse la prueba de aliento reglamentaria.

Los resultados de la prueba de alcohol por aliento fueron contundentes: el cantante arrojó un 0.27% de concentración de alcohol en su organismo. Esta cifra es alarmante, considerando que en Puerto Rico el límite máximo permitido por ley para conductores mayores de 21 años es de 0.08%.

En términos prácticos, el intérprete de "Zun Da Da" conducía con más del triple de la cantidad legal permitida, poniendo en grave riesgo no solo su integridad, sino la de otros conductores en la vía pública.

Este incidente no representa la primera vez que la estrella del género urbano se enfrenta a las autoridades por conductas similares. El historial de Zion con la justicia y el alcohol tiene un antecedente significativo en marzo de 2019, cuando fue detenido en Miami, Florida.

En aquella ocasión, el artista fue detectado por una patrulla de tráfico mientras conducía un BMW negro a 70 millas por hora en una zona de 40. Tras realizarle dos pruebas de aliento, arrojó un 0.08%, el límite exacto de infracción en dicho estado.

Tras aquel arresto en Florida, Zion emitió una disculpa pública a través del programa El Gordo y la Flaca, calificando el suceso como un "error humano" derivado de haber tomado unas copas de vino antes de salir a buscar comida.

En ese momento, el cantante reflexionó sobre la importancia de aprender de los errores para tomar mejores decisiones en el futuro, una promesa que hoy parece haber quedado en el olvido tras este nuevo y más severo incidente en su tierra natal.

Es importante destacar que, tras el arresto en Río Grande, surgieron rumores preliminares que vinculaban la intervención con un posible caso de violencia de género. Sin embargo, la Policía de Puerto Rico descartó rápidamente esa información, confirmando que la detención se debió estrictamente a la conducción en estado de ebriedad.

Actualmente, Félix Gerardo Ortiz Torres permanece recluido en una celda del cuartel de distrito de Río Grande. Se espera que en las próximas horas la Uniformada consulte el caso con la Fiscalía de Fajardo para la posible radicación de cargos.

