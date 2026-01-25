Polémica por reaparición de la hermana de Yina Calderón tras fallecimiento de su pareja

La tragedia que enlutó a la música popular colombiana a comienzos de 2026 sigue generando reacciones y debate en la opinión pública.

A pocas semanas del accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo de trabajo, una nueva polémica se tomó las redes sociales luego de que Juliana Calderón, hermana de la influencer Yina Calderón, reapareciera públicamente tras la muerte de su pareja, Juan Manuel Rodríguez. El hecho no pasó desapercibido y dividió opiniones entre mensajes de apoyo y fuertes críticas.

Juliana había permanecido alejada de la esfera digital luego del fallecimiento de su novio Juan Manuel Rodriguez, productor visual que trabajaba de cerca con el artista.

Su silencio se rompió primero con una sentida despedida durante el homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá y, semanas después, con un video que generó sorpresa entre sus seguidores.



El homenaje que le hicieron a la pareja de Juliana Calderón

El pasado 14 de enero de 2026, familiares, amigos y colegas del género popular se reunieron en el Movistar Arena para rendir un homenaje póstumo a las seis víctimas del accidente ocurrido en Boyacá.

En medio del luto nacional, Juliana Calderón utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de Juan Manuel Rodríguez, compartiendo imágenes íntimas y recuerdos que hasta entonces había mantenido en privado.

La joven mostró fotografías junto al féretro simbólico dispuesto durante el evento, un gesto cargado de emotividad que evidenció la profundidad de su relación.

Aunque su romance era poco conocido, las publicaciones confirmaron que llevaban varios meses juntos y que el impacto de la tragedia fue devastador para ella y su familia. En ese momento, Yina Calderón también se sumó al tributo, dejando ver su apoyo incondicional a su hermana en uno de los episodios más difíciles que han enfrentado.



Yina Calderón y la polémica reaparición en redes

Dos semanas después del homenaje, Juliana volvió a aparecer en redes sociales desde el aeropuerto El Dorado, acompañada por su hermana Leonela Calderón.

En el video, explicó que había decidido salir del país rumbo a Jamaica para celebrar el cumpleaños de su hermana, afirmando que necesitaba un cambio de ambiente tras semanas de dolor.

“Decidí salir del país… vamos para Jamaica y les iremos contando cómo nos va”, expresó, agradeciendo además los mensajes de apoyo recibidos.

Sin embargo, la publicación desató una ola de comentarios críticos por parte de algunos usuarios, quienes cuestionaron la decisión de viajar tan pronto después de la tragedia. Otros, en contraste, defendieron su derecho a buscar espacios de sanación emocional.

El accidente aéreo, ocurrido el 10 de enero cuando la aeronave se dirigía a Marinilla, Antioquia, dejó una profunda huella en el país. Mientras las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, la familia de las víctimas sigue enfrentando el duelo bajo la mirada constante de la opinión pública, recordando que cada proceso de dolor se vive de manera distinta.

