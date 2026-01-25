Publicidad

Farándula

VIDEO: Bad Bunny y un homenaje inolvidable a Yeison Jiménez ante miles de fans en Medellín

Bad Bunny convirtió su show en Medellín en un acto de memoria y respeto al rendir tributo a Yeison Jiménez. Conoce cómo se vivió esta noche histórica.

Bad Bunny sorprende en Medellín con emotivo homenaje a Yeison Jiménez.jpg
Bad Bunny sorprende en Medellín con emotivo homenaje a Yeison Jiménez
Foto AFP e IG: @yeison_jimenez
Por: Diego Villamil
|
25 de ene, 2026

Medellín vivió una noche cargada de emociones cuando en el segundo concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot se convirtió en epicentro de un espectáculo que fue mucho más allá de la música.

En el marco de su gira internacional “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, miles de asistentes se reunieron para corear los éxitos del artista puertorriqueño, sin imaginar que serían testigos de uno de los momentos más conmovedores del evento.

Entre luces, ovaciones y un ambiente festivo, el concierto tomó un giro inesperado que dejó una huella profunda en el corazón del público.

La velada arrancó con las presentaciones de DJ Juancho Agudelo y la agrupación Chuwi, quienes calentaron motores antes del ingreso del artista principal.

Desde los primeros minutos, el show destacó por su impecable producción, una puesta en escena dinámica y un recorrido por canciones que mezclaron reguetón, trap y sonidos caribeños, manteniendo al público conectado de principio a fin.

Bad Bunny y una noche especial en Medellín

El concierto avanzaba con normalidad entre éxitos como “Callaita”, “Turista” y “Pitorro de Coco”, mientras el artista interactuaba constantemente con los asistentes y destacaba la energía de la capital antioqueña.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes llegó cuando el espectáculo se detuvo por completo y el ambiente festivo dio paso a un silencio respetuoso.

En medio de luces tenues, el artista decidió rendir un homenaje a Yeison Jiménez, que falleció en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero.

La decisión tomó por sorpresa a los asistentes, quienes reaccionaron con asombro y emoción ante un gesto que trascendió géneros musicales y fronteras culturales.

Bad Bunny y el homenaje Yeison Jiménez

Acompañado por su guitarrista, el escenario se llenó de los acordes de “Aventurero”, una de las canciones más representativas del artista de música popular.

De inmediato, el estadio se transformó en un coro multitudinario: miles de voces cantaron al unísono mientras las linternas de los celulares iluminaban las tribunas, creando una atmósfera cargada de nostalgia y respeto.

El momento fue tan poderoso que no tardó en viralizarse en redes sociales. Videos grabados por los asistentes circularon rápidamente, acompañados de mensajes de agradecimiento y reconocimiento por parte de seguidores de Yeison Jiménez, quienes encontraron en este gesto un acto sincero de solidaridad y memoria.

Tras el homenaje, el concierto continuó con su repertorio habitual, pero la noche ya había quedado marcada. Más allá del espectáculo musical, Medellín fue testigo de un instante en el que la música se convirtió en un lenguaje común para honrar la vida y el legado de un artista que dejó huella en la escena colombiana. Un momento que, sin duda, permanecerá en la memoria colectiva de quienes estuvieron allí.

