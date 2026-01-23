Bad Bunny sorprende con un pedido a sus bailarines para el Super Bowl: “Una locura”

Benito Antonio Martínez Ocasio o más conocido como Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Por lo cual, se conoció en las últimas horas las condiciones que tendría para su equipo de trabajo de este evento.

Tanto es así la expectativa por su presentación que el artista ya compartió un pequeño adelanto de lo que será “fiesta latína”. De igual forma se conoció que el show está programado para realizarse cerca de las 20:00 y 20:30, esto dependiendo del avance del encuentro que inicia a las 18:30.

Sin embargo, en las últimas horas se conocieron los requisitos que tuvo Bad Bunny para poder trabajar con él dentro de la logística del evento, tanto es así que estos fueron publicados por Backlit LLC, la empresa que se encargó de la contratación.



¿Cuáles son los requerimientos que está pidiendo Bad Bunny?

Uno de los puntos más estrictos es la estatura, debido a que las personas que quisieran hablar debían medir entre entre 5′10″ (1.78 m) y 6′1″ (1,85 m). De igual forma, se conocieron otros requisitos tenían que ver con la complexión de la persona, su peso y la capacidad de trabajar con otros artistas.

Complexión delgada y atlética.

Capacidad de usar disfraces que pesen hasta 18 kilos y cubran todo el cuerpo durante largos periodos.

Comodidad para trabajar cerca de otros artistas y seguir instrucciones de movimiento.

Poder permanecer de pie y moverse rápido bajo presión.



Sumado a esto, también se conoció que había que tener experiencia previa en artes de marcha o coreografías sincronizadas. Donde la paga era entre 18.70 dólares por horas, lo que representa cerca de 70.000 pesos colombianos y solo podían participar personas con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Ante esto, en redes sociales muchos fans reaccionaron con sorpresa. Al punto, que muchos explicaron que “Es una locura”, mientras que otros se lamentaron por no poder cumplir los requisitos. Mientras que otros resaltaron que esto fue una oportunidad, llegando a documentar el proceso de solicitud.

Por otro lado, toca recordar que Bad Bunny tendrá varias presentaciones en el Estadio Atanasio Girardot durante tres noches consecutivas, los días 23, 24 y 25 de enero de 2026, en el cual se espera que tenga una duración de cada presentación de tres horas y se esperan varios invitados especiales.

