Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
REGALÍAS DE YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE GASOLINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Blessd anunció que será papá con emotiva foto, ¿quién es la mamá del bebé?

Blessd anunció que será papá con emotiva foto, ¿quién es la mamá del bebé?

El cantante Blessd anunció que será papá por primera vez con una emotiva publicación en redes sociales. Te contamos cómo lo confirmó y quién es la mamá del bebé.

Blessd anunció que será papá con emotiva foto
Blessd anunció que será papá con emotiva foto
/Foto: Blessd- Facebook
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Blessd volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por una polémica. En la tarde de este 19 de enero, el cantante antioqueño sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por primera vez, una noticia que generó miles de reacciones en cuestión de minutos y que marcó un momento especial en su vida personal.

El anuncio llegó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el artista, conocido como El Bendito, compartió una publicación que rápidamente se llenó de comentarios, mensajes de apoyo y felicitaciones de fanáticos y colegas del mundo urbano. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pues Blessd había mantenido este aspecto de su vida lejos del foco mediático.

Te puede interesar

  1. Fallece periodista Gabriel Bonilla de Noticias Uno
    Pierde la vida Gabriel Bonilla, periodista que destapó casos de alto impacto
    Foto: @JulianFMartinez
    Bogotá

    Pierde la vida reconocido periodista colombiano; destapó casos de alto impacto

  2. Motociclista pierde la vida en Buga- Lago Calima
    Motociclista pierde la vida en Buga- Lago Calima
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Identifican a motociclista que falleció en accidente con tractomula; quedó en video

Puedes leer: Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

En la publicación, Blessd compartió dos fotografías cargadas de simbolismo. En ambas imágenes se le ve de espaldas, mientras una mujer lo abraza por detrás. En sus manos aparecen dos elementos que no pasaron desapercibidos: una ecografía y un par de pequeños tenis Jordan, una clara referencia a la llegada de un bebé.

Publicidad

El mensaje que acompañó las imágenes fue directo y emotivo, dejando ver una faceta más íntima del artista. En el texto, Blessd expresó cómo esta noticia representa un cambio importante en su vida y cómo la espera de su hijo le ha traído tranquilidad y una nueva motivación personal.

Revelan motivo por el que Blessd canceló concierto en Cartagena; ya anunciaron nueva fecha
Revelan motivo por el que Blessd canceló concierto en Cartagena
Foto: Instagram de Blessd

Publicidad

¿Quién es la mamá del bebé de Blessd?

En el mismo post, Blessd etiquetó a Manuela QM, creadora de contenido digital, confirmando así que ella es la mamá del bebé que viene en camino. Su nombre no tardó en captar la atención de los seguidores, quienes comenzaron a buscar detalles sobre su relación con el cantante.

Puedes leer: ¿Quién es Camila Galviz? Influencer y modelo colombiana; edad y más

Manuela QM es una influenciadora activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes, estilo de vida y momentos personales. Aunque no tiene el mismo nivel de exposición mediática que Blessd, su presencia digital es constante y cuenta con una comunidad fiel.

La relación entre ambos ya había despertado comentarios en semanas anteriores, luego de que algunos seguidores notaran señales de una posible crisis sentimental. Sin embargo, el anuncio del embarazo dejó claro que la pareja atraviesa un momento significativo y que decidió compartirlo públicamente.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Embarazo de famosas

Blessd

Redes sociales