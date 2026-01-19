Blessd anunció que será papá con emotiva foto, ¿quién es la mamá del bebé?

Blessd volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por una polémica. En la tarde de este 19 de enero, el cantante antioqueño sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por primera vez, una noticia que generó miles de reacciones en cuestión de minutos y que marcó un momento especial en su vida personal.

El anuncio llegó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el artista, conocido como El Bendito, compartió una publicación que rápidamente se llenó de comentarios, mensajes de apoyo y felicitaciones de fanáticos y colegas del mundo urbano. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pues Blessd había mantenido este aspecto de su vida lejos del foco mediático.

Puedes leer: Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

En la publicación, Blessd compartió dos fotografías cargadas de simbolismo. En ambas imágenes se le ve de espaldas, mientras una mujer lo abraza por detrás. En sus manos aparecen dos elementos que no pasaron desapercibidos: una ecografía y un par de pequeños tenis Jordan, una clara referencia a la llegada de un bebé.

Publicidad

El mensaje que acompañó las imágenes fue directo y emotivo, dejando ver una faceta más íntima del artista. En el texto, Blessd expresó cómo esta noticia representa un cambio importante en su vida y cómo la espera de su hijo le ha traído tranquilidad y una nueva motivación personal.

Revelan motivo por el que Blessd canceló concierto en Cartagena Foto: Instagram de Blessd

Publicidad

¿Quién es la mamá del bebé de Blessd?

En el mismo post, Blessd etiquetó a Manuela QM, creadora de contenido digital, confirmando así que ella es la mamá del bebé que viene en camino. Su nombre no tardó en captar la atención de los seguidores, quienes comenzaron a buscar detalles sobre su relación con el cantante.

Puedes leer: ¿Quién es Camila Galviz? Influencer y modelo colombiana; edad y más

Manuela QM es una influenciadora activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes, estilo de vida y momentos personales. Aunque no tiene el mismo nivel de exposición mediática que Blessd, su presencia digital es constante y cuenta con una comunidad fiel.

La relación entre ambos ya había despertado comentarios en semanas anteriores, luego de que algunos seguidores notaran señales de una posible crisis sentimental. Sin embargo, el anuncio del embarazo dejó claro que la pareja atraviesa un momento significativo y que decidió compartirlo públicamente.

Publicidad