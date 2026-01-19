Identifican a motociclista que falleció en accidente con tractomula; quedó en video

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida en un grave accidente registrado en la vía que conduce al municipio de Calima El Darién, un corredor vial que conecta a Buga con Buenaventura y que es transitado a diario por viajeros, transportadores y motociclistas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima fue identificada como Luis Escobar, un hombre oriundo de la ciudad de Cali. Su nombre comenzó a circular luego de que testigos y autoridades lograran establecer quién era el conductor de la motocicleta involucrada en el siniestro.

El accidente ocurrió a la altura del sector conocido como El Mirador, en el tramo de subida hacia el Lago Calima. En ese punto, Escobar se movilizaba en una motocicleta cuando chocó contra un vehículo de carga que avanzaba por la vía. El impacto fue tan fuerte que el motociclista quedó atrapado debajo del tractocamión y perdió la vida en el lugar.

Minutos después del hecho, varios videos grabados por personas que transitaban por la zona comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a un grupo de motociclistas de alto cilindraje desplazándose a gran velocidad por la carretera, realizando maniobras riesgosas mientras avanzaban por el corredor vial.

El fallecimiento del motociclista quedó en video

Según lo que se aprecia en los registros audiovisuales, eran al menos cuatro corredores que se movían de forma coordinada, ocupando varios carriles y adelantando vehículos en una zona de curvas. En uno de los momentos captados, el grupo se ve obligado a frenar abruptamente debido a un trancón generado por varios automotores, entre ellos el vehículo de carga involucrado en el accidente.

Las autoridades señalaron que estos videos serán clave para establecer con precisión qué ocurrió segundos antes del choque. Por ahora, se analiza si las maniobras previas y la velocidad a la que se movilizaban los motociclistas influyeron directamente en el desenlace del hecho.

El sector donde ocurrió el accidente es conocido por su alta afluencia de vehículos pesados y por ser una vía exigente, especialmente en los tramos de ascenso hacia el Lago Calima. Conductores habituales han señalado que se trata de una zona donde se requiere extrema precaución, debido a las curvas, el tráfico mixto y las condiciones cambiantes del clima.

Tras el accidente, unidades de tránsito y organismos de emergencia hicieron presencia en el lugar para atender la situación y regular la movilidad, que se vio afectada durante varias horas. El cuerpo de la víctima fue posteriormente retirado, mientras avanzaban las labores de inspección y levantamiento de información.