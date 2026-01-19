Domiciliario rompe el silencio sobre señora 'Liliana' y cuenta qué pasó con el pedido

El video se hizo viral en cuestión de horas y volvió a encender la conversación en redes sociales. Un joven domiciliario fue grabado mientras recibía insultos por parte de una mujer, identificada como “Liliana”, durante la entrega de un pedido en Bogotá. Tras la ola de comentarios, el protagonista decidió hablar y contar, paso a paso, cómo ocurrieron los hechos.

El domiciliario fue identificado como Julián Jiménez, quien explicó que todo comenzó cuando llegó al lugar indicado para entregar unas pizzas. Según su relato, el edificio no contaba con portería, algo que suele ser clave para facilitar la entrega. Ante esa situación, decidió llamar al número que aparecía en la factura del pedido.

Al comunicarse, preguntó de manera normal si hablaba con Liliana. La respuesta, según contó, fue inmediata y cargada de molestia. Desde ese primer contacto telefónico, aseguró que recibió palabras ofensivas y un trato despectivo, sin que existiera aún un contacto presencial.

Minutos después, cuando la mujer bajó a recibir el pedido, la situación no mejoró. Julián relató que los comentarios continuaron frente a otra persona que la acompañaba, quien fue finalmente quien realizó el pago. Esa persona, según el joven, intentó calmar los ánimos y hasta se disculpó por lo ocurrido, entregándole incluso una propina.

El domiciliario explicó que nunca entendió el nivel de enojo, aunque cree que parte de la molestia se originó por una ligera demora en la entrega. Aclaró que el pedido llegó apenas unos minutos después del tiempo estimado, algo común en una ciudad como Bogotá, donde el tráfico puede cambiar cualquier cálculo en cuestión de segundos.

Otro punto que, según él, influyó en el conflicto fue la forma en la que se dirigió a la mujer. Julián aseguró que la molestia aumentó porque no utilizó tratamientos específicos como “doctora” o “señora”, algo que ella exigía durante el intercambio.

Domiciliario rompe el silencio sobre señora 'Liliana'

¿Quién es el domiciliario que aparece en el video viral?

Julián Jiménez contó que trabaja como domiciliario para poder sostenerse mientras termina su carrera universitaria. Actualmente estudia Licenciatura en Diseño Tecnológico y se encuentra en décimo semestre, con el objetivo de convertirse en educador en menos de un año.

En el video que compartió en redes, explicó que su trabajo como repartidor no solo le permite cubrir gastos, sino también mantenerse enfocado en su formación académica. Ese detalle generó aún más respaldo por parte de los usuarios, quienes destacaron su paciencia y la forma en la que manejó la situación.

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos resaltaron que situaciones como esta son comunes para quienes trabajan en domicilios y que, en muchos casos, no dependen de ellos factores como el tráfico o las condiciones del lugar de entrega. Otros destacaron su calma y la manera respetuosa en la que explicó lo ocurrido.