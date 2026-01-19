Publicidad

Alan Ramírez rompe el silencio sobre su última conversación con Yeison Jiménez: "Una despedida"

Alan Ramírez rompe el silencio sobre su última conversación con Yeison Jiménez: “Una despedida”

Para El Klub de La Kalle, Alan Ramírez compartió más detalles sobre su relación con Yeison Jiménez y reveló las últimas palabras que el cantante les dijo.

Alan Ramírez compartió su última charla con Yeison Jiménez
Alan Ramírez rompe el silencio sobre su última conversación con Yeison Jiménez: “Una despedida”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @alanramirez y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Alan Ramírez pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló cuándo fue la última vez que cruzó palabras con Yeison Jiménez, además de comentar cómo era su relación con el cantante, al punto que este lo llegó a llamar como su papá musical, debido a todos los consejos que le dió en su momento.

Este inició comentando que Yeison se encontraba en su finca en el Casanare junto a su familia cuando él lo llamó para concretar un negocio inmobiliario. De igual forma, explicó que el autor de "El Aventurero”, siempre visionario, había entregado un apartamento como parte de pago para un ambicioso proyecto hotelero llamado "El Rancho de YJ" en Cundinamarca, y Alan terminó comprando esa propiedad.

Puedes leer: ¿Qué ocurrirá con las regalías de las canciones de Yeison Jiménez? Empresa explica

Durante esa llamada, Alan describe que Yeison Jiménez estaba feliz, pese a eso, confesó que las últimas palabras que le mencionó si le sonaron a despedida."Papi este año es suyo... hágale duro... sabe que lo que necesite conmigo", le dijo palabras que ahora el cantante ve como un presagió sobre lo que se venía.

El vínculo entre ambos trascendía lo profesional; Yeison era como un apoyo incondicional que no dudaba en aconsejarlo: "Él me llamaba a regañarme mucho... bajale al trago... era finalmente como ese papá musical".

Incluso quedaron en un plan pendiente que nunca se pudo concretar: "ir a comer su chicito", un plan de sushi que ambos disfrutaban frecuentemente.

¿Qué reveló Alan Ramírez sobre Yeison Jiménez?

Tras el fallecimiento del artista, Alan Ramírez confesó en el programa haber quedado "consternado" y sumido en un luto profundo que incluso le impedía cantar en los homenajes iniciales por sentirse "acongojado". La presión y el dolor eran tales que Alan le pidió a su amigo, a través de la oración, que le hablara de alguna manera.

Te puede interesar: La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito

Alan relató que, tras compartir unos tragos con Pipe Bueno, soñó con Yeison Jiménez en un carro, un espacio íntimo donde pudieron hablar una última vez. En el sueño, el mensaje de Jiménez fue claro y coherente con el cansancio que venía manifestando en vida: "Me dijo en el sueño que quería descansar, que estaba descansando", reveló Alan conmovido.

Durante la entrevista Alan Ramírez comentó que se ha comprometido a mantener vivo su legado. Reveló que este año lanzará canciones de la autoría de Jiménez que el "Aventurero" no alcanzó a registrar, explicando que aunque lo traten de colocar como su posible remplazó, él solo hará lo que deseo su colega hacer música.

Mira también: Yeison Jiménez: el emotivo recuerdo de Alan Ramírez sobre su última charla

