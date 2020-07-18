En vivo
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
INFLUENZA H3N2
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
FALLECE INFLUENCER
HORÓSCOPO DEL DÍA

La Kalle  / Alan Ramírez

Alan Ramírez

  • Georgy Parra Salvaje (GPS) Despide el Año con "LETOKA"
    Georgy Parra Salvaje (GPS) Despide el Año con "LETOKA"
    Foto: Redes sociales de Georgy Parra Salvaje
    Música

    Georgy Parra Salvaje despide el año con LETOKA al lado de Alan Ramírez; un ritmo navideño

    El reconocido artista evoluciona a GPS junto a Alan Ramírez, una fusión latina creada para las fiestas de diciembre.

  • Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular
    Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular
    /Foto: Instagram Yeison Jiménez
    Farándula

    Le llovieron piropos a Yeison Jiménez, al estilo 'albañil': "Me sentí intimidado"

    El cantante Yeison Jiménez vivió un divertido momento antes de su concierto en Bogotá, cuando recibió una lluvia de piropos que lo dejaron sorprendido.

  • Alan Ramírez, cantante de música popular
    Alan Ramírez, cantante de música popular
    /Foto: Instagram @alanramirez
    Farándula

    Alan Ramírez despierta preocupación tras un video en el que se ve enfermo

    El cantante de música popular Alan Ramírez despertó preocupación en su fanaticada luego de que apareciera en un video con evidentes signos de no estar bien de salud.

    Farándula

    Alan Ramírez, 'parado en la raya' por su conductor que mató a presunto ladrón'

    El cantante de música popular no dudó en expresar que su conductor actuó en defensa de su mamá al verla en riesgo ante el supuesto atracador y aseguró que le brindará todo el apoyo necesario, en agradecimiento por defender a su progenitora.

  • Conductor de Alan Ramírez atropella a ladrón en Bogotá
    Conductor de Alan Ramírez atropella a ladrón en Bogotá
    /Foto: Noticias Caracol
    Noticias

    ¿Conductor de Alan Ramírez irá a la cárcel por muerte de ladrón?

    Tras la muerte de uno de los delincuentes en hechos que son investigados por las autoridades. El conductor del cantante Alan Ramírez se encuentra en una difícil situación, al tener que ver con su deceso.

    Farándula

    Robo a mamá de Alan Ramírez terminó con un delincuente gravemente herido

    El escolta y conductor del cantante de música popular persiguió y arrolló a los dos delincuentes, de los cuales uno logró levantarse y huir, mientras el otro está gravemente herido en un hospital.

  • Alan Ramírez, cantante de música popular
    Alan Ramírez, cantante de música popular
    /Foto: Instagram @alanramirez
    Música

    Alan Ramírez sufre aparatosa caída en pleno concierto: "Momentos que me mantienen humilde"

    El cantante de música popular vivió un inoportuno momento en medio de un importante concierto y sufrió varios golpes.

  • Alan Ramírez, cantante de música popular
    Alan Ramírez, cantante de música popular
    / FOTO: Instagram Alan Ramírez
    Farándula

    Revelan video de ex de Alan Ramírez con otro hombre; rumoran supuesta infidelidad

    Tras revelarse el escándalo de separación entre el cantante de música popular Alan Ramírez y su esposa, Sofía Rondón, salieron a la luz unos videos con los que internautas dicen que supuestamente hubo infidelidad.

    Música

    Alan Ramírez explica por qué canceló concierto en Cundinamarca

    El artista recibió varios reclamos en sus redes sociales por la situación

  • Yina Calderón, vendedora de fajas
    Yina Calderón, vendedora de fajas
    Foto: Instagram Yina Calderón
    Farándula

    "Me invitaron para que yo fuera el payaso": Yina Calderón, indignada por supuesta humillación

    La creadora de contenido se desahogó a través de su cuenta de Instagram acerca del bochornoso que le tocó vivir

