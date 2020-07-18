La Kalle Alan Ramírez
Alan Ramírez
-
Georgy Parra Salvaje despide el año con LETOKA al lado de Alan Ramírez; un ritmo navideño
El reconocido artista evoluciona a GPS junto a Alan Ramírez, una fusión latina creada para las fiestas de diciembre.
-
Le llovieron piropos a Yeison Jiménez, al estilo 'albañil': "Me sentí intimidado"
El cantante Yeison Jiménez vivió un divertido momento antes de su concierto en Bogotá, cuando recibió una lluvia de piropos que lo dejaron sorprendido.
-
Alan Ramírez despierta preocupación tras un video en el que se ve enfermo
El cantante de música popular Alan Ramírez despertó preocupación en su fanaticada luego de que apareciera en un video con evidentes signos de no estar bien de salud.
-
Alan Ramírez, 'parado en la raya' por su conductor que mató a presunto ladrón'
El cantante de música popular no dudó en expresar que su conductor actuó en defensa de su mamá al verla en riesgo ante el supuesto atracador y aseguró que le brindará todo el apoyo necesario, en agradecimiento por defender a su progenitora.
-
¿Conductor de Alan Ramírez irá a la cárcel por muerte de ladrón?
Tras la muerte de uno de los delincuentes en hechos que son investigados por las autoridades. El conductor del cantante Alan Ramírez se encuentra en una difícil situación, al tener que ver con su deceso.
-
Robo a mamá de Alan Ramírez terminó con un delincuente gravemente herido
El escolta y conductor del cantante de música popular persiguió y arrolló a los dos delincuentes, de los cuales uno logró levantarse y huir, mientras el otro está gravemente herido en un hospital.
-
Alan Ramírez sufre aparatosa caída en pleno concierto: "Momentos que me mantienen humilde"
El cantante de música popular vivió un inoportuno momento en medio de un importante concierto y sufrió varios golpes.
-
Revelan video de ex de Alan Ramírez con otro hombre; rumoran supuesta infidelidad
Tras revelarse el escándalo de separación entre el cantante de música popular Alan Ramírez y su esposa, Sofía Rondón, salieron a la luz unos videos con los que internautas dicen que supuestamente hubo infidelidad.
-
Alan Ramírez explica por qué canceló concierto en Cundinamarca
El artista recibió varios reclamos en sus redes sociales por la situación
-
"Me invitaron para que yo fuera el payaso": Yina Calderón, indignada por supuesta humillación
La creadora de contenido se desahogó a través de su cuenta de Instagram acerca del bochornoso que le tocó vivir