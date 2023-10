Alan Ramírez, 'parado en la raya' por su conductor que mató a presunto ladrón'

El reconocido cantante de música popular, Alan Ramírez , se encuentra en medio de una situación impactante después de que su madre fuera víctima de un intento de robo por parte de delincuentes en el barrio Country Sur de Bogotá. El incidente involucró a su conductor, quien tomó medidas drásticas para proteger a su pasajera y el vehículo, desencadenando trágicas consecuencias.

La madre de Alan Ramírez, intérprete de éxitos como 'Despechada', 'Venga que no es pa' eso' y 'Enfermo de Amor', fue abordada por presuntos delincuentes mientras se desplazaba en la mencionada localidad de Bogotá. Estos individuos, que viajaban en un vehículo particular, amenazaron con armas a la madre del cantante y a su conductor. Aunque lograron despojarla de su teléfono celular, su intento de robar la camioneta no tuvo éxito.

En un giro dramático, el conductor de Alan Ramírez tomó la valiente decisión de perseguir a los delincuentes, lo que desencadenó una serie de eventos trágicos. El conductor logró que los delincuentes perdieran el control de su vehículo y se estrellaran contra las instalaciones de un colegio cercano. Según testigos presenciales, tres delincuentes abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie en dirección al barrio Gustavo Restrepo.

No obstante, el conductor no se detuvo y continuó persiguiéndolos, lo que culminó en un impactante incidente. En su intento por atrapar a los delincuentes , arrolló a uno de ellos, provocándole heridas fatales. El ladrón herido fue trasladado a un centro médico, donde lamentablemente falleció. Además, otro de los delincuentes habría resultado herido y las autoridades iniciaron la búsqueda en diferentes centros hospitalarios para localizarlo.

El cantante Alan Ramírez se refirió al incidente durante una entrevista con el programa 'Lo Sé Todo'. En sus declaraciones, expresó su apoyo al conductor y abordó la situación legal en curso. Además, destacó la importancia de que su madre esté bien a pesar del incidente.

“Por el tema legal con mi conductor, la cosa está un poquito fuerte porque obviamente el ladrón que él embistió falleció. Toca apoyarlo porque él actuó en legítima defensa propia porque obviamente le estaban dando bala, eso fue muy delicado, pero lo más importante, yo creo, es ayudarlo, que todo salga bien, que mi mamá está bien. Gracias a Dios no me robaron el carro, se robaron solo un teléfono, pero vuelvo y lo digo, lo material se recupera”, afirmó el cantante.

Este episodio ha generado una discusión sobre la legítima defensa y las circunstancias en las que las personas pueden tomar medidas drásticas para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. Las autoridades seguirán investigando el incidente y su desenlace.

