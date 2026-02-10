Atacan a piedra al cantante Alan Ramírez; Álvaro Uribe responsabiliza a 'petristas'

El cantante de música popular Alan Ramírez se vio involucrado en un tenso episodio ocurrido en Soacha, Cundinamarca, cuando se dirigía a cumplir con una presentación programada.

Lo que estaba previsto como un encuentro cultural terminó empañado por un hecho de violencia que obligó al artista a cambiar sus planes y dejó a los asistentes sin el espectáculo musical que esperaban.

El incidente se registró en medio de un evento público que contaba con la presencia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Aunque la jornada avanzaba con normalidad, una situación externa alteró el desarrollo del encuentro y encendió las alarmas por la seguridad del artista y de su equipo de trabajo.



Con el paso de las horas se conoció que, mientras Alan Ramírez se desplazaba hacia el lugar del evento, la camioneta en la que viajaba fue atacada con piedras. El hecho ocurrió en inmediaciones del sitio donde se realizaba la actividad y generó daños materiales en el vehículo, lo que llevó a tomar la decisión de cancelar la presentación por razones de seguridad.

Álvaro Uribe culpa a Petro y Cepeda de la agresión a Alan Ramírez

La situación fue dada a conocer públicamente por el propio Álvaro Uribe a través de un video difundido en su cuenta de la red social X. En su mensaje, el exmandatario explicó que el cantante no pudo llegar al evento debido a la agresión sufrida en el trayecto y lamentó que el público no pudiera disfrutar del show que estaba programado como parte de la jornada.

En el mismo pronunciamiento, Uribe calificó lo sucedido como un acto de violencia y señaló que este tipo de hechos no deberían repetirse en escenarios públicos.

“Les traíamos una gran sorpresa, era Alan Ramírez, pero denunciamos desde Soacha que el artista que venía a cantarle al pueblo tuvo que cancelar porque aquí lo recibieron a piedra. Esto es violencia promovida por Petro y Cepeda”, expresó Uribe en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe desde Soacha:



Tras la difusión de esas declaraciones, Alan Ramírez decidió pronunciarse y entregar su versión de lo ocurrido. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el cantante lamentó profundamente no haber podido presentarse ante el público de Soacha y dejó claro que su presencia en el evento no tenía ningún vínculo político.

“Lamento decirle a mi familia de Soacha que me fue imposible acompañarlos. Saben que ahí estuve listo para cantarles. Solo quiero dejar claro que soy un muchacho que sale de casa a trabajar por sus sueños y por el pan de su familia, no tengo nada que ver con política, pero la violencia no es la solución”, manifestó el artista.

En un segundo video, Ramírez explicó que el ataque se produjo cuando dos camionetas se acercaron al vehículo en el que se movilizaba su equipo y desde allí lanzaron piedras. Aunque no se registraron personas lesionadas, el cantante aseguró que la situación generó temor y obligó a priorizar la seguridad.

El intérprete también expresó su tristeza por las personas que lo esperaban y agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras conocerse el incidente. “Me da pesar con la gente que estaba esperando, uno se prepara para cumplir, pero primero está la vida”, señaló.

Por ahora, Alan Ramírez aseguró que espera regresar a Soacha en otra oportunidad para reencontrarse con su público en un ambiente tranquilo y sin riesgos.

