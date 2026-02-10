VIDEO de Yeison Jiménez con su esposa Sonia como protagonista; ella también canta

Desde el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, sus seguidores han recordado diversos momentos de su carrera y vida personal.

Entre esos recuerdos, surgió nuevamente el interés por uno de sus videos musicales en el que participó su esposa, Sonia Restrepo, un detalle que pasó desapercibido para muchos al momento del estreno del clip.

Yeison Jiménez, proveniente de Manzanares (Caldas), era uno de los artistas más populares de la música popular colombiana y contaba con una sólida base de seguidores. Su carrera estuvo marcada por canciones emblemáticas y múltiples apariciones en escenarios nacionales e internacionales.

Sonia Restrepo, esposa de Jiménez, es contadora pública de profesión y aunque en el pasado se mantuvo al margen del foco mediático, fue un pilar fundamental en la vida personal y profesional del artista. La pareja se conoció en los primeros años de la carrera de Jiménez y juntos conformaron una familia que es centro de atención desde el accidente.



¿En qué video musical de Yeison Jiménez hizo una aparición su esposa Sonia Restrepo?

El video musical en el que aparece Sonia Restrepo corresponde a la canción 'Perro enamorado', una de las más recordadas dentro del repertorio de Yeison Jiménez. En el inicio del clip, Restrepo aparece junto al cantante, sentada a su lado mientras él interpreta la canción con sentimiento.

La dedicatoria que Jiménez hace al comienzo del video, en la que dice “para ti, mi vida”, enfatiza la relación cercana y especial entre ambos.

Aunque el videoclip incluye varias modelos y elementos visuales propios de una producción musical, la presencia de Sonia Restrepo no fue ampliamente notada por la mayoría de los espectadores en el momento de su estreno. Esto se debe, en parte, a que ella no buscaba figurar constantemente frente a las cámaras y prefería mantener un perfil más reservado.

Tras el deceso de Yeison, seguidores y fanáticos han rescatado diferentes aspectos de su historia y de su relación con su familia. La aparición de su esposa en este video musical genera comentarios de cariño y reflexión sobre la vida personal del artista, así como sobre el apoyo que ella le brindó durante su carrera.

