VIDEO: El inesperado final en canción inédita de Yeison Jiménez; se despidió

“Dime que sí” ya está disponible y marca un momento especial para los seguidores de Yeison Jiménez. La canción fue grabada semanas antes del accidente aéreo en el que murió el artista el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá, y su lanzamiento se realizó con la autorización de su familia.

El tema forma parte de un proyecto musical que quedó terminado en vida del cantante y que ahora se convierte en su despedida sonora.

El estreno fue recibido con atención en plataformas digitales, donde miles de personas buscaron el video y la letra apenas se confirmó su publicación. Se trata de una grabación final que respeta la esencia romántica y popular que caracterizó la carrera de Yeison Jiménez, con una letra que habla de insistir en el amor y de no rendirse ante la duda.

La producción estuvo a cargo de Georgy Parra Salvaje, quien explicó que “Dime que sí” pertenece al proyecto GPS, una propuesta en la que trabajó de la mano con el artista.

Según el productor, quien estuvo en La Kalle, esta canción ocupa un lugar especial por ser la última colaboración registrada con el intérprete. También recalcó que no existen más temas inéditos y que cualquier material que aparezca fuera de este lanzamiento no hace parte del trabajo original.

Yeison Jiménez y Georgy Parra Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de AFP y La Kalle

¿Yeison Jiménez se despidió en su última canción?

En el último fragmento del video, Yeison Jiménez aparece representado en versión animada junto a Georgy Parra, productor del tema. Ambos se despiden con gestos sencillos y sin palabras, en una escena breve que simboliza el cierre de su trabajo juntos.

La secuencia finaliza con el mensaje “con el corazón”, una frase que el cantante solía usar con frecuencia y que quedó como sello de esta última canción.

Ese tramo final fue uno de los más comentados tras el estreno, ya que no solo muestra un adiós simbólico entre artista y productor, sino que también refleja la relación cercana que mantenían en el proceso creativo.



Un lanzamiento con aval familiar

El estreno de “Dime que sí” fue posible gracias a un acuerdo con la familia del artista, que autorizó la publicación como una forma de preservar su legado. La decisión se tomó con el objetivo de respetar el trabajo que quedó terminado antes de su fallecimiento y evitar la circulación de contenidos no oficiales.

Georgy Parra Salvaje advirtió en redes sociales sobre la aparición de supuestos audios o grabaciones falsas que han circulado en internet. Según explicó, este tema es el único lanzamiento pendiente y corresponde exactamente a lo que el cantante alcanzó a grabar. Cualquier otro material no forma parte del proyecto original.