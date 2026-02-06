Por Yeison Jiménez: Aída Victoria acusa a Juliana Calderón de “colgarse de la fama”

Lo que debía ser un momento de conmemoración en memoria del cantante Yeison Jiménez y su equipo terminó generando una polémica entre dos creadoras de contenido, luego de que se cruzaran duras declaraciones públicas y recriminaciones.

La controversia comenzó después de que Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón y empresaria, expresara su inconformidad por la actitud de Aída Victoria Merlano durante un homenaje celebrado en honor al cantante y sus acompañantes, fallecidos en un accidente aéreo ocurrido en enero.

Aída Victoria responde a Juliana Calderón tras el homenaje a Yeison Jiménez y sus acompañantes

Según Calderón, Merlano parecía tomar la situación con ligereza, lo que le generó molestia.



En una entrevista para una emisora, Calderón relató que observó a Merlano en varias ocasiones riéndose y conversando con un grupo de personas durante la ceremonia, un comportamiento que, en su opinión, no correspondía a el homenaje.



“Me dio mucha rabia verla burlándose, mirándome y riéndose”, afirmó durante la conversación en Los40.

La reacción de Aída Victoria no se hizo esperar. A través de sus historias en Instagram, la creadora de contenido respondió de forma directa a las acusaciones.

En su mensaje, la barranquillera cuestionó que Calderón se centrara tanto en ella y planteó que no necesitaba justificar su presencia en el evento.

“Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso”, dijo Merlano en sus redes sociales.

Merlano explicó que la gente con la que se encontraba eran amigos del fallecido artista y que durante la ceremonia hubo tanto momentos de llanto como de risas mientras se despedían de un amigo. “Estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”, añadió.

Además, aseguró que no había visto a Calderón durante el homenaje y que desconocía la relación sentimental de esta con uno de los fallecidos, mencionando que la última vez que la había visto fue en un centro comercial.

Uno de los fragmentos de la respuesta que más ha circulado en redes fue cuando Merlano acusó a Calderón de aprovecharse del fallecimiento para ganar visibilidad.

“Más bien cuestiónate cuando pienses que yo me estaba burlando de tu dolor”, dijo, y añadió: “Si no es burla con el dolor de alguien, más bien ir a una entrevista a colgarse de la fama de un muerto”.

También planteó que Calderón se cuelga de la fama de diferentes personas para figurar, señaló que este comportamiento no le sorprendía.

