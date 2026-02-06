Georgy Parra le dañó una canción a Yeison Jiménez: "Me equivoqué"

Durante una entrevista en el programa El Klub de la Kalle, se conoció una anécdota poco contada por parte de Georgy Parra sobre una de las canciones más recordadas del repertorio de Yeison Jiménez.

En medio de una conversación, salió a la luz que uno de sus temas estuvo a punto de quedar arruinado por un inconveniente técnico ocurrido durante el proceso de producción musical.

Canción de Yeison Jiménez que casi se pierde por un error de Georgy Parra

El momento surgió cuando el entrevistador recordó una situación específica relacionada con el trabajo en estudio y lanzó el comentario:



“Hablando de las canciones, Georgy dañó una canción ¿cierto? Ay, ay, ay… de Yeison, por eso decía que era dolor de cabeza, se puso a meterle tanto elastic audio que se le cayó, que la bufió, mano.

Le dañó una canción a Yeison Jiménez, sí, le dañó”, dijo el presentador, desatando risas y abriendo paso al relato completo.

Ante esto, el productor Georgy Parra explicó con detalle qué fue lo que ocurrió realmente durante la grabación. Según contó, la canción ya estaba grabada y cantada por Yeison, pero al revisarla con más calma notó algo que no lo dejaba tranquilo.

“…vete, la terminamos, él la canta y yo la vuelvo a escuchar y yo digo: ‘Ay, ¿sabes qué? No, creo que no está en el punto que es’”, relató Parra, aclarando que el problema no era la interpretación, sino un detalle técnico relacionado con la velocidad del tema.

El productor explicó que la situación se volvió compleja debido a la apretada agenda del cantante.

“Bien difícil porque Yeison manejaba una agenda súper pesada…”, señaló, dando a entender que volver a grabar no era una decisión sencilla. Aun así, reconoció que el error fue suyo:

En un intento por corregir el problema, Parra recurrió a herramientas digitales.

“Con software intenté mover la velocidad y todo se fue a la… y entonces como que… y yo dije: bueno, o me toca dejarla así o qué hacemos”, explicó, dejando claro que el resultado no fue el esperado. Ante ese panorama, tomó una decisión arriesgada:

"Yo dije: no, me voy a correr el riesgo, vamos a hacerla de nuevo. Y Yeison, negro, necesito que la cantes otra vez”.

La reacción inicial de Yeison no fue positiva.

“Y él obviamente me dijo: ‘¿Qué? No, eso ya está listo. Y además ya la llevo escuchando mucho tiempo y así me gusta’”, recordó el productor. Sin embargo, Parra insistió en que confiara en su criterio profesional.

“Y yo: ‘Negro, confía en mí, por favor confía en mí’”.

Finalmente, gracias a la buena comunicación entre ambos, Yeison accedió.

“Y nada, él definitivamente… teníamos buena comunicación. Él me dijo: ‘Listo, negro, yo le llego, ya te aviso cuando llego y la repetimos’”, contó Parra.

La canción en cuestión era “Vete”, un tema que, pese a ese inconveniente técnico inicial, terminó convirtiéndose en un éxito dentro de la carrera de Yeison Jiménez.

