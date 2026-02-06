Georgy Parra revela la verdad de la canción 'Vete', de Yeison Jiménez; estaba entusado

La música popular colombiana tiene himnos que marcan generaciones, pero pocos tienen una carga emocional tan lúgubre y real como 'Vete'.

Georgy Parra, el arquitecto sonoro detrás de los grandes éxitos de Yeison Jiménez, reveló en una primicia para el Klub de la Kalle que la creación de este tema no fue un proceso ordinario de estudio.

Según el productor, la canción es el resultado de un momento de oscuridad personal donde el despecho y el luto se entrelazaron de forma definitiva.



¿Cuál es la historia de la canción 'Vete' de Yeison Jiménez?

Parra confesó que, durante la producción de 'Vete', él mismo atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida, marcada por un despecho "increíblemente difícil".

A este dolor amoroso se sumaba una relación constante con la pérdida, pues la muerte ha sido un personaje recurrente en su historia familiar.

"Me imaginé esa intro de 'Vete' como si fuera una marcha fúnebre", relató Parra, explicando por qué decidió incluir campanitas de iglesia en la apertura del tema.

Cuando Yeison Jiménez escuchó esta propuesta arriesgada, su reacción fue de absoluta fascinación. El artista, lejos de asustarse por la connotación fúnebre, le decía a su productor: "Par, esa intro me encanta".

Tal fue el impacto, que Jiménez decidió que esa atmósfera nostálgica y espectral, reforzada con violines, fuera la apertura oficial de todos sus shows y giras.

Sin embargo, alcanzar la perfección sonora de "Vete" fue un "dolor de cabeza". Parra reveló en los micrófonos de La Kalle que, tras una primera grabación, no se sentía conforme con la velocidad de la canción. Al intentar ajustarla mediante software (elastic audio), el archivo digital se dañó irremediablemente.

Ante este desastre, Georgy tuvo que convencer a un Yeison Jiménez con una agenda "súper pesada" para que regresara al estudio y repitiera la toma.

Aunque el artista inicialmente se resistió porque ya estaba acostumbrado a la versión previa, su confianza ciega en Parra lo llevó a grabar de nuevo, permitiendo que la canción viera la luz tal como la conocemos hoy.

